РУСАЛ внедрил технологию контроля гранулометрического состава спека при помощи искусственного интеллекта

РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, внедрил систему мониторинга гранулометрического состава спека – сырья для производства глинозема. Решение создано на основе комплекса моделей компьютерного зрения.



На Богословском алюминиевом заводе запущена в эксплуатацию система онлайн мониторинга гранулометрического состава спека на конвейерной ленте с применением ИИ-решений, разработанных специалистами компании. В основе технологии – комплекс моделей компьютерного зрения, в том числе детекторы, алгоритм по определению размера гранул – перевод пикселей в миллиметры, объединение гранул во фракции с определенными размерами по детектируемому слою.



Собственная разработка помогает усовершенствовать производственные процессы, обеспечивает онлайн мониторинг и контроль гранулометрического состава по мере его движения по конвейерной ленте на следующий передел, автоматически выявляет отклонения от требуемых характеристик и предлагает оператору корректирующие действия. До внедрения ИИ-решения контроль состава спека производился вручную ежесменными отборами проб.

«Глинозёмный дивизион активно изучает и внедряет цифровые технологии, где они действительно приносят пользу и помогают повысить производительность. Система контроля спека на основе ИИ способна выявлять дефекты на ранних стадиях производства, что позволяет оперативно реагировать на проблемы и повышать стандарты качества продукции. Это лишь один из проектов, которые мы активно внедряем как на добывающих, так и на производственных предприятиях», – сказал Яков Ицков, директор по Глиноземному бизнесу РУСАЛа.

Цифровое решение планируется тиражировать на всех производственных площадках Глинозёмного дивизиона РУСАЛа.