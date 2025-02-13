Ремонтные работы на альтернативе М-4 «Дон» в Ростовской области продолжатся в 2025 году

В 2025 году продолжатся ремонтные работы на автомобильной дороге, которая является альтернативой трассе М-4 «Дон». Это стало возможным благодаря вводу в эксплуатацию обхода Аксая, который был открыт с участием Президента В.В. Путина в июне 2023 года. Он значительно разгрузил город, перераспределив на себя около половины транзитного трафика.

В период строительства обхода транспортная нагрузка на альтернативу М-4 была крайне высокой, теперь дорожников есть возможность вести работы и приводить дорогу в надлежащее состояние.

Так, в 2024 году на этом направлении уже отремонтированы два путепровода на 1056-м км и 1060-м км. Это значимые объекты для региона, и проведенные мероприятия позволят увеличить пропускную способность дороги в районе Ростова-на-Дону.

После завершения курортного сезона в 2024 году дорожники приступили и к ремонту участка дороги с 1038-го по 1063-й км. Благодаря тому, что работы велись круглосуточно, к концу года удалось восстановить 17 км дорожной одежды. Весной 2025-го работы возобновятся и оставшиеся 8 км дороги будут отремонтированы к началу курортного сезона.

Весной этого года начнется ремонт путепровода на 1062-м км трассы М-4 «Дон» в Аксайском районе. Работы по содержанию искусственного сооружения и его косметическому ремонту проводились здесь регулярно, однако развернуться в полную мощь и провести полноценный ремонт не представлялось возможным – пока шло строительство обхода Аксая, движение на этом участке было достаточно интенсивным.

«Данный участок характеризуется как участок с наибольшей интенсивностью движения на всем протяжении М-4. До окончания строительства обхода Аксая мы не могли позволить себе долгосрочные и такие объемные работы. Теперь, рамках ремонта путепровода, будет произведена замена балок, деформационных швов, замена парапетного ограждения и заменено покрытие», – отмечает Александр Емельянов, директор Ростовского филиала Государственной компании «Автодор».

Путепровод на 1062-м км М-4 построен в 1992 году. По нему ежедневно местные жители едут на работу из Аксая и его районов, а внутренние туристы – к черноморскому побережью и обратно. В целом объем транспортного потока на М-4 «Дон» вырос в том числе из-за закрытия аэропортов на юге страны.

Интенсивное движение на искусственном сооружении привело к износу дорожного полотна и монолитной плиты, опорные зоны искусственного сооружения также требуют ремонта.

«Участок находится в удовлетворительном состоянии благодаря своевременному проведению Государственной компанией “Автодор” плановых работ. Назначение тех или иных видов ремонтных работ осуществляется по результатам соответствующих обследований искусственных сооружений. На сегодняшний день техническое состояние путепровода требует проведения ремонта. Перенос сроков может привести к ухудшению его технического состояния и возникновению чрезвычайных ситуаций», – подчеркнул Петр Поздняков, начальник управления строительства реконструкции автомобильных дорог Министерства транспорта Ростовской области.

Работы выполнят в два этапа, в связи с чем ограничение движения будет организовано с перепуском транспортного потока на полосу, предназначенную для встречного движения в прямом направлении. На разворотных петлях транспортной развязки схема движения также изменится на период ремонта. Завершение работ планируется в конце 2025 года.