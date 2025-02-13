Юрий Трутнев встретился с инвесторами Приморского края

В рамках рабочей поездки в Приморье Заместитель Председателя Правительства – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провёл совещание по реализации крупных инвестиционных проектов на территории региона.

«Привлечение инвестиций является основным инструментом, с помощью которого мы развиваем Дальний Восток, открываем предприятия, создаем рабочие места. По поручению Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина на Дальнем Востоке создана уникальная оболочка для привлечения инвестиций – более 70 федеральных законов. Мы должны их эффективно использовать, в том числе с учётом сегодняшнего времени. На территории Приморского края реализуется более 2 тыс. инвестиционных проектов с общим объёмом 3,3 трлн рублей, из которых 949 млрд рублей уже вложено. 548 проектов введено в эксплуатацию, создано более 68 тыс. рабочих мест. Приморский край – один из лидеров по привлечению инвестиций. Регион, по сути дела, является воротами в Российскую Федерацию. Есть крупные инвестиционные проекты, такие как Находкинский завод минеральных удобрений или Приморский металлургический завод. Есть проекты меньшего объёма. Тем не менее все они имеют большое значение для развития региона и развития нашей страны», – открыл совещание Юрий Трутнев.

Обсуждался проект по строительству Приморского металлургического завода по выпуску широкоформатного толстолистового проката и труб большого диаметра на территории бухты Суходол. Проект реализуется с помощью возможностей преференциального режима ТОР. На площадке строительства начаты строительно-монтажные работы по первому этапу, в рамках которых производится расчистка территории от зеленых насаждений и руинированных объектов, ведется подготовка к демонтажу строений, изъятых у третьих лиц. Получено разрешение на строительство портовой инфраструктуры.

Компания «ФинИнвест» успешно реализует проект по строительству крупнейшего на территории Российской Федерации «сухого порта» – мультимодального транспортно-логистического центра «Артём» в одноименном населенном пункте. Проект реализуется с помощью возможностей преференциального режима ТОР. На сегодняшний день общий объём инвестиций в проект превысил 10 млрд рублей. В результате реализации проекта будет создано более 550 новых рабочих мест. Новый транспортно-логистический центр «Артём» будет способствовать повышению эффективности деятельности дальневосточных морских портов, увеличению объемов экспортных, импортных и внутрироссийских контейнерных перевозок за счет обработки поездов повышенной длины, а также контейнерных поездов с полувагонами. В настоящее время выполняется строительство объектов первой очереди.

Обсуждалось создание жилого микрорайона на территории площадки первой очереди города–спутника Владивостока. Группа компаний «DNS Девелопмент» по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) в статусе резидента ТОР «Приморье» реализует проект комплексного жилого строительства, расположенный в Надеждинском районе Приморского края.

Компания «Тиэйч Рус Приморский», резидент ТОР «Михайловский», создаёт животноводческий комплекс с общим поголовьем 10 тыс. молочных пород крупного рогатого скота в Яковлевском муниципальном районе. Ввести в работу животноводческий комплекс и молокозавод планируется в 2029 году. В создание животноводческого комплекса, а также молокозавода мощностью переработки 60 тыс. тонн молока в год, резидент, по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), вкладывает более 20 млрд рублей, создает свыше 360 рабочих мест. Инвестором проекта выступает TH Group – один из крупнейших аграрных холдингов во Вьетнаме. Сейчас ведётся проектирование комплекса. Резидент засеял 0,4 тыс. га и ввёл в оборот 1,5 тыс. га. Всего в оборот резидент введет порядка 6,0 тыс. га к 2028 году.

Компания «Курорты Приморья» работает над реализацией проекта по созданию федерального круглогодичного морского курорта и открытию 3,8 тыс. новых номеров в гостиницах и апартаментах. Создание нового курорта находится на стадии проектирования трёхзвёздочной гостиницы, многофункционального центра с отдельными четырёхзвёздочными номерами.

Был представлен проект строительства рекреационно-спортивного комплекса с аквапарком, многофункциональный семейный центр «Аквапарадайз» на острове Русский. В настоящий момент получено разрешение на строительство. Выполняются работы по вертикальной планировке и устройству свайного фундамента. Ведётся разработка рабочей документации.