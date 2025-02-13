В ЛНР на восстановление энергетики направили почти 5 млрд рублей за два года

Почти 5 млрд рублей в 2023-2024 годах направили власти Луганской Народной Республики на восстановление и модернизацию энергетического комплекса региона по программе социально-экономического развития республики. Об этом в ходе правительственного часа в Народном совете (парламенте) ЛНР сообщил и.о. министра топлива, энергетики и угольной промышленности республики Константин Роговенко.

"В рамках реализации мероприятий программы социально-экономического развития Луганской Народной Республики за 2023-2024 годы на восстановление и развитие энергетического комплекса республики было направлено более 4,8 млрд рублей", - сказал он.

Роговенко уточнил, что за два года в регионе удалось восстановить системы оперативного постоянного тока на 17 подстанциях, заменить и восстановить оборудование на 12 подстанциях, восстановить 5 и заменить 32 силовых трансформатора, поврежденных в результате боевых действий. Все работы проводились на трансформаторах мощностью 35-110 кВ.