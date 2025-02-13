В Новосибирске начинают строить территорию инновационного развития «СмартСити-Новосибирск»

АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» объявило конкурс на разработку проектной документации и строительство инженерной инфраструктуры для инвестиционного проекта «Территория инновационной и научно-образовательной деятельности «СмартСити-Новосибирск».

До 17 февраля агентство собирает заявки от потенциальных подрядчиков. Цена контракта - 652,3 млн рублей. Исполнитель должен разработать проекты и создать коммуникации для водоснабжения, водоотведения и газоснабжения инновационной территории.

Работа ведется на основании принятого в марте 2023 года постановления правительства Новосибирской области. Заказчиком выступает Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области.

«СмартСити» будет включать как научно-производственную, так и жилую зоны. 4 февраля концепцию и мастер-план комплексного развития будущего объекта одобрило правительство Новосибирской области. Проект реализуется на территории между Академгородком и наукоградом Кольцово. Разработчиком мастер-плана стала московская компания «Комонвелс».

«СмартСити» планируется полностью построить к 2035 году. Общая численность будущего населения «СмартСити» должна составить 21 тыс. человек. Там разместятся сотрудники инновационных предприятий, в том числе исследователи ЦКП «СКИФ».

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