Нацпроектстрой реконструирует Рублевское шоссе и построит мост через Москву-реку

АО «ДиМ» (НПС//Дороги и Мосты) и ГКУ «УДМС» подписали государственный контракт на проектирование, реконструкцию Рублевского шоссе и строительство нового моста через Москву-реку.

«Нам предстоит непростая, но очень интересная работа по строительству уникального искусственного сооружения. Мост украсит собой новый современный район и, возможно, станет одним из его символов. Уверен, что мы построим его в установленные сроки и с неизменно высоким качеством», - сказал генеральный директора АО «ДиМ» Михаил Григорьев.

Строители возведут вантовый мост через Москву-реку между посёлком Рублёво и застраивающимся на противоположном берегу микрорайоном Рублёво-Архангельское. Ванты будут закреплены на пилоне кольцеобразной формы. Длина моста составит 390 м с подходами, ширина – по две полосы движения в каждом направлении. Контрактный срок завершения работ приходится на 2027 год.



Мост будет построен с учетом всех экологических нормативов в створе реки, расположенном значительно ниже по течению зоны водозабора Рублёвской станции водоподготовки. Техническим заданием предусмотрено создание в рамках мостового перехода ливневой канализации с локальными очистными сооружениями.



Реконструкция Рублёвского шоссе и строительство нового моста разгрузит Новорижское шоссе и сократит время в пути для жителей западных районов Москвы и Московской области.