На строительстве развязки на М-11 «Нева» к аэропорту Пулково ведутся буровые работы

На 681 км трассы М-11 «Нева» продолжается строительство транспортной развязки к аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. В ее составе предусмотрено возведение трех путепроводов. Сейчас специалисты выполняют работы по устройству фундаментов двух будущих путепроводов над Пулковским шоссе из буронабивных свай.

Строители уже погрузили 16 свай для первой опоры и приступили к бурению свай третьей опоры. Это важнейший этап работы, от которого в дальнейшем зависит устойчивость и надежность всей транспортной развязки. В общей сложности потребуется погрузить 151 сваю и возвести 20 опор.

Параллельно выполняются работы по устройству земляного полотна, завозится и уплотняется песчаный грунт.

Будущая подъездная автодорога к аэропорту Пулково берет начало на 681-м км трассы М-11 «Нева», пересекает Пулковское шоссе и примыкает непосредственно к въезду в аэропорт. Так, первый путепровод расположен непосредственно над М-11 «Нева», а два других над Пулковским шоссе.

Новый комплекс дорожных сооружений позволит автомобилистам безопасно и быстро добираться в воздушную гавань.

Реализация проекта позволит повысить транспортную доступность и связанность регионов, особенно в условиях прогнозного увеличения пассажирооборота аэропорта Пулково.

Общая протяженность новой соединительной дороги, а также всех съездов на пересечении М-11 «Нева» и Пулковского шоссе составит 5,5 км. Это будет трасса высшей технической категории без светофоров и пересечений с другими дорогами в одном уровне. Открытие движения по ней для автомобилистов планируется в конце 2026 года.