«Россети Северный Кавказ» обеспечили электроэнергией более 1,4 тыс. новых потребителей в Карачаево-Черкесии

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Карачаево-Черкесскэнерго» в 2024 году подключили к электрическим сетям 1 442 новых объекта суммарной мощностью 37,4 мегаватта.

В сравнении с 2023 годом количество исполненных договоров возросло на 20%. Присоединенная мощность увеличена почти на 10%. В рамках работ по технологическому присоединению энергетики построили 32,8 км линий электропередачи 0,4-10 кВ.

Традиционно в зоне особого внимания филиала – обеспечение электроэнергией социально значимых учреждений. Так, в 2024 году специалисты «зажгли свет» для 12 врачебных амбулаторий и фельдшерских пунктов в Хабезском, Прикубанском, Урупском, Карачаевском и Адыге-Хабльском районах республики.

Напомним, в Группе компаний «Россети» действуют дистанционные сервисы для удобства заявителей. В их числе личный кабинет на сайте Портал-ТП.РФ, через который каждый может направить в энергокомпанию заявку на подключение к сетям и получение необходимой мощности.