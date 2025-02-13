Стройготовность порта «Лавна» составляет 90%

13 февр. 2025, 15:15
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Время чтения ≈ 4 минуты
Источник:
interfax-russia.ru
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Строительная готовность порта "Лавна" (ООО "Морской торговый порт "Лавна"), который планировалось запустить в конце 2024 года, достигла 90%, говорится в презентации первого замминистра развития Арктики и экономики Мурманской области Татьяны Лящук.

"Продолжается работа основной части проекта МТУ (Мурманский транспортный узел - ИФ) - строительство комплекса перегрузки угля "Лавна". Сейчас проект находится в высокой степени готовности и завершается строительство терминала", - сообщила Лящук на совещании по вопросам развития промышленности и предпринимательства в Мурманской области под руководством статс-секретаря - заместителя министра промышленности и торговли РФ Романа Чекушова.

В презентации Лящук также отмечается, что объем инвестиций в создание "Лавны" составил 78,5 млрд рублей.

В декабре прошлого года губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщал, что "Лавна" будет введена в эксплуатацию несмотря на геополитическую обстановку.

"Мы не видим никаких рисков (...) по развитию и работе нашего порта "Лавна", - заявлял Чибис.

Он отмечал, что инвесторы и власти намеренно не раскрывают информацию о реализации инвестпроектов преждевременно.

Ранее глава региона говорил, что порт "Лавна" "в декабре ожидает первый груз, все разрешения для работы первой технологической линии комплекса получены, пусконаладка завершена".

В ноябре глава Росморречфлота Андрей Тарасенко сообщал, что ввод в эксплуатацию порта ожидается до конца 2024 года.

В сентябре прошлого года РЖД запустили движение по второму железнодорожному пути для "Лавны" на перегоне Хибины - Нефелиновые Пески в Мурманской области.

Порт "Лавна" является незамерзающим и глубоководным: у берега глубины достигают 15 метров, он способен круглогодично принимать крупнотоннажные суда.

Оператор порта - ООО "Морской торговый порт "Лавна" - внесен в санкционный список США.

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