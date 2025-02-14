«Интер РАО – Электрогенерация» в 2024 году увеличило выработку электроэнергии

АО «Интер РАО – Электрогенерация» опубликовало итоги производственной деятельности за 2024 год.

Показатель* 2024 г. 2023 г. Изменение, % Установленная электрическая мощность на конец периода, МВт 22022,986 21581,773 2,04 Установленная тепловая мощность на конец периода, Гкал/ч 5418,826 5402,736 0,3 Выработка электроэнергии, млн кВт*ч 95 970,461 91 428,062 4,97 Коэффициент использования установленной мощности, % 49,88 48,42 3,0 Отпуск тепловой энергии с коллекторов, тыс. Гкал 4 344,674 4 266,368 1,8 Топливный баланс, %



Газ/уголь/мазут 85,5% 14,4% 0,1% 85,8% 14,1% 0,1% - 0,3% + 0,3% 0,0%

*Включая АО «Нижневартовская ГРЭС», а также электростанции в Калининградской области и ООО «Каширская ГРЭС» филиал ЮУГРЭС.

Выработка электроэнергии электростанциями АО «Интер РАО – Электрогенерация» в 2024 году составила 96 млрд кВт*ч, что выше показателя 2023 года на 5%. Изменение объёмов производства обусловлено увеличением спроса на оптовом рынке электроэнергии (+3,1% по ЕЭС России), а также завершением в конце 2023 года – начале 2024 года проектов модернизации пяти энергоблоков.

Увеличение отпуска тепловой энергии с коллекторов связано с более низкой по сравнению с 2023 годом температурой наружного воздуха в регионах присутствия компании и более продолжительным отопительным сезоном весной 2024 года.

В рамках ремонтной кампании на электростанциях АО «Интер РАО – Электрогенерация» и АО «Нижневартовская ГРЭС» завершены:

капитальные ремонты двенадцати паровых и газовых турбин суммарной мощностью 3 127 МВт, семи паровых котлов и котлов-утилизаторов суммарной паропроизводительностью 8 350 т/ч;

средние ремонты пятнадцати паровых и газовых турбин суммарной мощностью 2 197 МВт, десяти паровых котлов и котлов - утилизаторов суммарной паропроизводительностью 7 844 т/ч;

текущие ремонты шестидесяти одной паровой, гидравлической и газовой турбин суммарной мощностью 12 586,6 МВт и пятидесяти пяти паровых котлов и котлов-утилизаторов суммарной паропроизводительностью 31 158,1 т/ч.

Выполненные работы по ремонту и модернизации основного и вспомогательного оборудования необходимы для обеспечения безаварийной и бесперебойной работы электростанций, входящих в состав АО «Интер РАО - Электрогенерация».