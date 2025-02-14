«Интер РАО – Электрогенерация» в 2024 году увеличило выработку электроэнергии
АО «Интер РАО – Электрогенерация» опубликовало итоги производственной деятельности за 2024 год.
|
Показатель*
|
2024 г.
|
2023 г.
|
Изменение, %
|Установленная электрическая мощность на конец периода, МВт
|
22022,986
|
21581,773
|
2,04
|Установленная тепловая мощность на конец периода, Гкал/ч
|
5418,826
|
5402,736
|
0,3
|Выработка электроэнергии, млн кВт*ч
|
95 970,461
|
91 428,062
|
4,97
|Коэффициент использования установленной мощности, %
|
49,88
|
48,42
|
3,0
|Отпуск тепловой энергии с коллекторов, тыс. Гкал
|
4 344,674
|
4 266,368
|
1,8
|Топливный баланс, %
Газ/уголь/мазут
|
85,5%
14,4%
0,1%
|
85,8%
14,1%
0,1%
|
- 0,3%
+ 0,3%
0,0%
*Включая АО «Нижневартовская ГРЭС», а также электростанции в Калининградской области и ООО «Каширская ГРЭС» филиал ЮУГРЭС.
Выработка электроэнергии электростанциями АО «Интер РАО – Электрогенерация» в 2024 году составила 96 млрд кВт*ч, что выше показателя 2023 года на 5%. Изменение объёмов производства обусловлено увеличением спроса на оптовом рынке электроэнергии (+3,1% по ЕЭС России), а также завершением в конце 2023 года – начале 2024 года проектов модернизации пяти энергоблоков.
Увеличение отпуска тепловой энергии с коллекторов связано с более низкой по сравнению с 2023 годом температурой наружного воздуха в регионах присутствия компании и более продолжительным отопительным сезоном весной 2024 года.
В рамках ремонтной кампании на электростанциях АО «Интер РАО – Электрогенерация» и АО «Нижневартовская ГРЭС» завершены:
- капитальные ремонты двенадцати паровых и газовых турбин суммарной мощностью 3 127 МВт, семи паровых котлов и котлов-утилизаторов суммарной паропроизводительностью 8 350 т/ч;
- средние ремонты пятнадцати паровых и газовых турбин суммарной мощностью 2 197 МВт, десяти паровых котлов и котлов - утилизаторов суммарной паропроизводительностью 7 844 т/ч;
- текущие ремонты шестидесяти одной паровой, гидравлической и газовой турбин суммарной мощностью 12 586,6 МВт и пятидесяти пяти паровых котлов и котлов-утилизаторов суммарной паропроизводительностью 31 158,1 т/ч.
Выполненные работы по ремонту и модернизации основного и вспомогательного оборудования необходимы для обеспечения безаварийной и бесперебойной работы электростанций, входящих в состав АО «Интер РАО - Электрогенерация».