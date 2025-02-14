EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний образца кабеля ТМ КАБЕЛЬ ПРО

EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний образца кабеля ВВГнг-П (А)-LS 2*1,5 ТМ КАБЕЛЬ ПРО, закупленного в магазине электротехники ТЦ «Держава» (ИП Куртев С.К.) в г. Ставрополе.

В отобранном образце выявлены существенные отклонения от требований качества и безопасности ГОСТ 31996-2012 в части занижения толщины оболочки из ПВХ (до 17%) и превышение электрического сопротивления ТПЖ (до 13%).

Полученные результаты испытаний являются свидетельством того, что продукция ВВГнг-П (А)-LS 2*1,5 ТМ КАБЕЛЬ ПРО является фальсификатом и может нанести вред жизни и здоровью людей при использовании.

Образцы продукции данной торговой марки отобраны специалистами EL-Комитета НОПСМ впервые, однако уже сейчас можно сделать вывод о том, что продукция ТМ КАБЕЛЬ ПРО произведена очередным «заводом-призраком» и реализуется без сертификатов соответствия .

На основе полученных результатов испытаний EL-Комитет обратился с жалобами в территориальные подразделения Роспотребнадзора и органы внутренних дел.

EL-Комитет НОПСМ категорически предостерегает потребителей от использования фальсифицированной продукции ТМ КАБЕЛЬ ПРО.