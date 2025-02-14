Энергетики повысили надежность электроснабжения Усть-Балыкского месторождения нефти

«Россети Тюмень» завершили плановый ремонт высоковольтной линии электропередачи «Пыть-Ях – Парус» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Энергообъект участвует в электроснабжении одного из крупнейших в Западной Сибири месторождений нефти – Усть-Балыкского. Стоимость работ составила 5,8 млн рублей.

В ходе капремонта энергетики установили на линии более 150 стеклянных изоляторов, птицезащитные устройства и переставили тридцатиметровую опору на новый фундамент из восьми железобетонных свай. Для комфорта потребителей во время технических мероприятий непрерывное электроснабжение осуществлялось по обводной схеме с применением мобильных быстровозводимых опор. К проведению работ привлекались 4 единицы спецтехники, в том числе сваебойная машина и автокран грузоподъемностью 25 тонн.

«Россети Тюмень» непрерывно совершенствуют функционирование электросетевого комплекса Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО. Выполненные работы повысили надежность электроснабжения крупного месторождения углеводородов, а также более 700 жителей и 5 социально значимых объектов в сельском поселении Усть-Юган.