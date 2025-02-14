Губернатор Астраханской области и глава «Россети Юг» обсудили перспективы развития электросетевого комплекса региона

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и Генеральный директор «Россети Юг» Алексей Рыбин провели рабочую встречу в Астрахани.

Главной темой обсуждения стало исполнение мероприятий Программы повышения надёжности электроснабжения региона на 2025-2027 годы. Она предусматривает реконструкцию подстанций и линий электропередачи в Астраханской области, пополнение автопарка спецтехники и приобретение резервных источников электроснабжения.

В частности, «Россети Юг» планируют модернизировать такие крупные центры питания, как подстанции 35 кВ «Октябрьская», «Интернациональная», «Трусовская», шесть высоковольтных ЛЭП 110 и 35 кВ, распределительную и кабельную сеть в каспийской столице. Специалисты «Астраханьэнерго» приступят к реконструкции объектов уже в этом году. Инвестиции энергокомпании в обновление электросетевого комплекса области составят более 4 млрд рублей.

Среди других важных задач Алексей Рыбин обозначил обеспечение надёжности электроснабжения потребителей в условиях исполнения «Россети Юг» функций системообразующей территориальной сетевой организации в регионе. На встрече также обсуждались прохождение осенне-зимнего периода и заключение регуляторного соглашения с Астраханской областью, которое позволит выйти на новый уровень взаимодействия в вопросах развития сетевой инфраструктуры региона. Игорь Бабушкин отметил необходимость продолжения диалога с энергетиками в решении совместных задач, направленных на социально-экономическое развитие региона.