Полярный литий намерен использовать ВИЭ

ООО "Полярный литий", совместное предприятие "Норникеля" и "Росатома" по освоению Колмозерского месторождения лития в Мурманской области, намерено использовать возобновляемые источники энергии (ВИЭ), сообщил статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли Роман Чекушов на встрече с губернатором Андреем Чибисом.

Чекушов перед встречей провел совещание, посвященное развитию промышленности в Мурманской области. Среди участников встречи было руководство компании "Полярный литий".

Замминистра отметил, что на реализацию проекта влияет удаленность месторождения от основных инфраструктурных объектов.

"Они говорили, что 150 км до ближайшего населенного пункта и объектов инфраструктуры и они ("Полярный литий" - ИФ) будут работать на возобновляемых источниках энергии - это ветряная электростанция", - сказал Чекушов. "То есть прорабатываются технологические решения. Я уверен, что все получится", - добавил он.

В январе 2025 года "Полярный литий" попал под санкции США.

Колмозерское месторождение считается крупнейшим в России (18,9% отечественных запасов, 75 млн тонн) и наиболее перспективным. Прогнозные ресурсы оксида лития по категории P1 составляют 152,6 тысячи тонн, пентоксида тантала - 1215 тонн, пентоксида ниобия - 1485 тонн.

"Росатом" и "Норникель" в 2022 году заключили соглашение о совместных проектах по освоению Колмозерского месторождения и дальнейшей глубокой переработке литиевого сырья. СП "Полярный литий" было зарегистрировано в июле 2022 года в Москве.

Лицензия, выданная "Полярному литию", действует с 21 февраля 2023 года по 20 февраля 2043 года.

Проект разработки Колмозерского месторождения предполагает выпуск карбоната и гидроксида лития (в объеме 45 тысяч тонн в год), которые используются в том числе в производстве аккумуляторных батарей.

Capex проекта освоения Колмозерского месторождения по состоянию на октябрь 2024 года оценивался в 91 млрд рублей. Планируется, что проектная мощность будет достигнута к 2030 году.

Сейчас литий, один из ключевых элементов для аккумуляторов (в том числе электромобилей), не добывается в России.