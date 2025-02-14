RusCable Live - Департамент любви и служба ненависти. Секреты отношений в кабельном бизнесе. Эфир 14.02.25
4 часа назад
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14 февраля многие кабельные заводы вспомнили о любви. На этой теме хочется не просто испытать высокое чувство, но и заработать денег. Что такое любовь по-кабельному? На что кабельщики идут, чтобы проявить свою любовь к сотрудникам, к партнерам и клиентам и почему все это не всегда хорошо заканчивается. Обсуждаем главные новости недели с позиции любви в эфире RusCable Live.
Главные темы выпуска:
- Полимерная беспомощность или кабель дешевле палки колбасы. Исторический контекст качества полимеров.
- На волне с промышленностью, скуфы, сигмы и другие проекты в конкурсе RusCable PR-Challenge и подготовке к Cabex
- Задарить подарками и узнать про оборудование. ChinaCable.Ru мотивирует стать лучше.
- Любовь и кабель. От департамента любви "Инкаба" до открыток ГК "Москабельмет"
- Любовь зла. Как попадают под влияние ЕСВК.
Инспекция по соцсетям:
- Сколько нужно автоматов ставить в однушке. Откровения электриков.
- День радио. Есть кабельное радио, а есть содовое.
- Антиматная маска для каждого
Эфир пройдет в 11:00 по МСК на платформе Vision. Запись будет доступна на всех платформах и в формате подкаста на Kabel.FM.
ChinaCableCompass. Cтарт сбора данных о китайском кабельном оборудовании и построение системы сервиса, новый бренд GERAMACH и рабочая группа АЭК
13 февр. 2025, 17:26
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RusCable.Ru продолжает подкаст "Чайная пауза" с Антоном Герасимовым — руководителем рабочей группы по кабельному оборудованию Ассоциации "Электрокабель" и основателем проекта ChinaCableCompass. В новом большом интервью Антон рассказал о старте проекта по сбору информации о китайском оборудовании, что позволит реализовать глобальную сервисную программу и улу...
Сроки подачи материалов в февральский выпуск RusCable Insider Digest
10 февр. 2025, 13:12
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Телеком и связь – главная тема следующего номера RusCable Insider Digest. Как развивается рынок телекоммуникаций? Какие технологии прокладывают дорогу в цифровое будущее? Как кабельная промышленность становится фундаментом для связи нового поколения? Ответы на эти вопросы — в мартовском выпуске журнала. Прежние выпуски пользовались успехом — их не просто читали, их обсуждали н...
Почему борьба за качество полимеров обречена на провал и как можно изменить ситуацию. Ретроспектива с экспертом полимерного рынка
10 февр. 2025, 11:59
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Участнику кабельного рынка очевидна безрезультативность предпринятых до сих пор попыток реального решения проблемы качества кабельных полимеров в отрасли. Проверки, испытания, десятки публикаций, выступлений и совещаний не привели к реальному изменению ситуации на рынке. Проблема качества полимерных материалов не решена. Но почему, казалось бы, логичные шаги по регулированию рынка не привели к рез...
Сигма или скуф? Открыто онлайн голосование в конкурсе RusCable PR Challenge сезона 2025!
10 февр. 2025, 08:44
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Стартовало открытое онлайн-голосование в ежегодном конкурсе на лучшую отраслевую пресс-службу и отдел маркетинга RusCable PR Challenge сезона 2025 года. Проголосовать за лучшие креативные проекты, яркие интеграции и эффективную работу в течение года можно на странице голосования. В каждой номинации при голосовании онлайн можно выбрать до 3-х компаний. В открытом голосовании каждый участник может д...
RusCable Live - Клеймо кабельщика и сбор данных. Бесконечная борьба. EL-комитет лидер по проверкам. Предсказания сбываются. Эфир 7.02.25
07 февр. 2025, 10:12
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Электротехники попросили отсрочить введение частного знака, кабельщики до сих пор не получили хорошего решения, но ЦРПТ продолжает играть в игру "это надо бизнесу". Бизнес четко сказал, что ему это не надо, а если это надо государству, то давайте сделаем это с минимальными издержками. Но будет ли это услышано? Скорее всего нет. Сегодня в эфире RusCable Live разберем два принципиально раз...
Акрон Холдинг централизованно переходит на собственный пластикат «СКТ Групп». В Пскове завершилась работа I Межрегиональной Конференции технических специалистов Кабельного дивизиона Акрон Холдинга
06 февр. 2025, 15:22
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Акрон Холдинг выстраивает системную работу и оптимизирует работу собственных кабельных заводов путем перехода на пластикаты собственного изготовления. В Пскове завершилась работа I Межрегиональной Конференции технических специалистов Кабельного дивизиона Акрон Холдинга. Информация об этом была опубликована в социальных сетях «СКТ Групп». 4 февраля на базе производственной...
Ситуация с кабельным оборудованием 2025. Дорогие тачки, крутые телефоны, новые китайские линии и бесконечный поиск запчастей для ушедших брендов. Кабельщики о ситуации.
05 февр. 2025, 07:19
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Когда санкции в 2022 году жестко обрубили каналы поставки европейского оборудования в Россию кабельщики попали в непростую ситуацию. Всегда находились пути выхода — сначала возили неофициально параллельным импортом, потом пытались что-то ремонтировать, но санкции становились жестче, курс валюты хуже и теперь стало понятно, что главный вариант — это Китай. За 2 прошедших года некотор...
Экструзия спасения, скакать не вариант, антикризисный алюминий и перспективные ниши кабельщика в RusCable Insider #359
04 февр. 2025, 09:34
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На кабельном рынке полимеры становятся ключевым компонентом, определяющим будущее отрасли. Несмотря на то, что пластиковые гранулы кажутся незначительными по сравнению с металлом, их роль в производстве кабелей и устройствах оказывается незаменимой. В первом "полимерном" номере новости полимерной индустрии, прогулка по РуПластике 2025, интервью с компаудерами и поиск перспектив...
Как развивается рынок кабельных полимеров? Интервью с ведущим маркетологом Gavary Compounds
03 февр. 2025, 10:01
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Какие тренды сегодня определяют рынок кабельных компаундов? Почему производители все чаще выбирают узкие ниши? Как компании адаптируются к изменяющимся требованиям клиентов и почему на рынке полимеров бывают резкие скачки цен? Об этом и многом другом RusCable.Ru поговорил с Татьяной Своротовой, ведущим маркетологом компании Gavary Compounds. Интервью прошло в открытой студии RuPlastica, где Rus...
RusCable Live - Ставка на алюминий и инновации. Богословский кабельный завод и волна инвестиций. Эфир 31.01.25
31 янв. 2025, 09:14
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Чтобы поверить в алюминиевый кабель с ним нужно пожить и поработать. Весь рынок и все потребители в зависимости от своего опыта жестко разделились и сегментировались на тех, кто считает, что алюминиевый кабель — это пережиток прошлого и тех, кто видит в этом металле и его сплавах невероятный потенциал для опережающего развития кабельного бизнеса. Это не история о физических свойствах металло...
Участвуйте в Cabex 2025 вместе с RusCable.Ru и выделяйтесь среди лучших!
27 янв. 2025, 16:37
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Cabex — главная выставка кабельной отрасли, которая ежегодно объединяет ведущих производителей, поставщиков и потребителей. Как генеральный информационный партнер Cabex, портал RusCable.Ru приглашает вас воспользоваться уникальной возможностью выделить вашу компанию среди сотен участников и максимально эффективно представить свой бренд. Мы подготовили специальный рекламный пакет, который...
54 млн просмотров. Читайте, пишите, обсуждайте: статьи на RusCable.Ru для всех кабельщиков!
27 янв. 2025, 15:52
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Статьи на RusCable.Ru набрали более 54 миллионов прочтений! Редакционные материалы, аналитика, научные публикации, мнения и экспертные материалы по тематикам кабельной промышленности, энергетики и электротехники формируют современную базу знаний. Авторы материалов - специалисты и работники кабельной отрасли, эксперты в области энергетики и телекома. Статьи готовят компании и авторы, чтобы под...
RusCable Live - Экструзия спасения для кабельщиков. Полимерный импульс и суперконцентрат Рупластики 2025. Эфир 24.01.25
24 янв. 2025, 10:43
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Полимерная индустрия подталкивает кабельную вперед. Новые материалы дают возможность создавать новые кабельные конструкции с новыми свойствами, давая импульсы к развитию, но можно ли эффективно развиваться только за счет узкоспециализированных решений и отсутствия четкого понимания в крупнотоннажных марках. Что происходит на полимерном рынке и как это все влияет на кабельный бизнес RusCable.Ru в т...
Рупластика 2025: новая реальность для кабельного бизнеса и полимерной индустрии
22 янв. 2025, 22:17
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С 21 по 24 января 2025 года в «Экспоцентре» проходит международная выставка «Рупластика», собравшая более 1000 участников из 20 стран. Экспозиция охватывает полный цикл полимерной индустрии: от производства сырья до переработки. Представители RusCable.Ru изучили выставку с точки зрения кабельной отрасли, отметив ключевые тенденции и вызовы, которые могут повлиять на развити...
ВистаКабель, Спецстрой, Росатом, Минпромторг. Невероятный путь кабельщика Станислава Чуя и настоящая история кабельного бизнеса
20 янв. 2025, 11:15
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30 лет развития кабельного бизнеса через историю Станислава Чуя, который был руководителем кабельной компании "ВистаКабель", работал в Росатоме, дослужился до звания генерал-лейтенант в Спецстрое и руководил департаментом судостроения Минпромтога. Руководитель медиахолдинга "РусКабель" Александр Гусев взял большое интервью у Станислава, чтобы не просто рассказать историю, а дат...
RusCable Live - Медный таз для кабельщика и пост староновогодний синдром падающего бизнеса. Эфир 17.01.25
17 янв. 2025, 06:19
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После относительно сытого 2023 и уравновешенного 2024, когда отрасль чувствовала себя неплохо пришло время затянуть пояса, сесть на серьезную диету и научиться подбирать крошки со стола кабельного бизнеса. Жирные времена, кажется, закончились и теперь кабельщики могут или рассчитывать на накопленный жирок или вступить в жесткую борьбу с применением запрещенных приемов или рассчитывать на чудо, кот...
Кабельные пластикаты - сбор материалов в первый выпуск RusCable Insider Digest 2025 года закрывается 27 января
10 янв. 2025, 17:29
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Журнал RusCable Insider Digest, одно из самых ярких изданий кабельной отрасли, готовит первый выпуск 2025 года, и прием материалов закрывается уже 27 января. Это профессиональное издание давно зарекомендовало себя как надежный источник аналитики, экспертных мнений и новостей, и январский выпуск обещает быть особенно насыщенным. Тема номера — производство пластикатов для кабеля...
Новый год вместе с RusCable.Ru! Сказка для кабельщиков, новогодняя почта, итоги года и общение на форуме и в Переменке!
31 дек. 2024, 13:45
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Вот и завершается 2024 год для кабельного бизнеса. Команда медиахолдинга "РусКабель" поздравляет всех с наступающим праздником! Впереди нас ждут длинные выходные, но скучать не придется. RusCable.Ru подготовил для Вас целую новогоднюю программу из специальных проектов и сервисов. Проведите новый год вместе с RusCable.Ru! Новогодние проекты и сервисы RusCable.Ru Инте...
Итоги 25-летия RusCable.Ru — подводим результаты года!
29 дек. 2024, 12:44
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Как прошел юбилейный год для главного медиахолдинга кабельной промышленности? Сколько событий освещено, сколько новостей опубликовано, какие проекты стали драйверами рынка? Мы собрали все достижения 2024 года в одном месте, чтобы показать масштаб работы и вдохновить вас на новые свершения! Впервые за 25 лет мы раскрываем ключевые итоги до окончания года. RusCable.Ru остается аналитическим центр...
RusCable Live новогодний - Сказка для кабельщиков! Иван Васильевич меняет профессию
25 дек. 2024, 11:42
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В особенном, новогоднем открытом эфире RusCable Live все зрители попали в сказку для настоящих кабельщиков. Вместе с Иваном Васильевичем они из 2125 года попали в наше время и прошли длинный путь, чтобы осознать какие ошибки были сделаны в кабельном бизнесе, а главное, какие ценности стоят за работой по производству и дистрибуции кабеля. Такой странный, но такой знако...