RusCable Live - Департамент любви и служба ненависти. Секреты отношений в кабельном бизнесе. Эфир 14.02.25

14 февраля многие кабельные заводы вспомнили о любви. На этой теме хочется не просто испытать высокое чувство, но и заработать денег. Что такое любовь по-кабельному? На что кабельщики идут, чтобы проявить свою любовь к сотрудникам, к партнерам и клиентам и почему все это не всегда хорошо заканчивается. Обсуждаем главные новости недели с позиции любви в эфире RusCable Live.

Главные темы выпуска:

Полимерная беспомощность или кабель дешевле палки колбасы. Исторический контекст качества полимеров.

На волне с промышленностью, скуфы, сигмы и другие проекты в конкурсе RusCable PR-Challenge и подготовке к Cabex

Задарить подарками и узнать про оборудование. ChinaCable.Ru мотивирует стать лучше.

Любовь и кабель. От департамента любви "Инкаба" до открыток ГК "Москабельмет"

Любовь зла. Как попадают под влияние ЕСВК.

Инспекция по соцсетям:

Сколько нужно автоматов ставить в однушке. Откровения электриков.

День радио. Есть кабельное радио, а есть содовое.

Антиматная маска для каждого

Эфир пройдет в 11:00 по МСК на платформе Vision. Запись будет доступна на всех платформах и в формате подкаста на Kabel.FM.