Системный оператор и «Сетевая компания» Татарстана укрепляют сотрудничество

Представители филиала АО «Сетевая компания» Казанские электрические сети (КЭС) посетили с рабочим визитом филиалы Системного оператора ОДУ Средней Волги и РДУ Татарстана.

Целями партнерского визита стали знакомство с процессом управления электроэнергетическим режимом энергосистемы Татарстана, изучение опыта проведения противоаварийных тренировок и учебных тренировок по переключениям с использованием программно-технических средств, получение информации о современных технологиях оперативно-диспетчерского управления.

Делегацию возглавил главный инженер филиала АО «Сетевая компания» Казанские электрические сети Сиринат Шагеев.

В первой части визита гостям продемонстрировали новейшие средства обработки и визуализации технологической информации, используемые программно-аппаратные комплексы, а также рассказали о реализуемых Системным оператором цифровых проектах и основных эффектах цифровизации. В диспетчерском пункте директор филиала Системного оператора РДУ Татарстана Андрей Большаков рассказал о ключевых задачах и функциях Системного оператора и структуре оперативно-диспетчерского управления. После этого делегация разделилась по профильным направлениям.

В ходе проведения плановой контрольной противоаварийной тренировки специалистам Казанских электрических сетей продемонстрировали работу диспетчеров РДУ Татарстана по ликвидации нарушения нормального режима в республиканской энергосистеме. Коллегам из сетевой компании показали основные программные комплексы, с которыми работают в Системном операторе при подготовке и проведении тренировок.

В Службе РЗА гостям рассказали об используемых программно-вычислительных комплексах и информационно управляющих системах.

В Службе электрических режимов РДУ Татарстана коллегам рассказали о порядке раскрытия информационных моделей и предоставлении информации субъектами электроэнергетики и потребителями электрической энергии в формате cimxml через CIM-портал Системного оператора и ознакомили с программным обеспечением для расчета установившихся режимов динамической устойчивости.

В завершение встречи Сиринат Шагеев поблагодарил руководство РДУ Татарстана за помощь в организации визита и выразил надежу на дальнейшее укрепление сотрудничества.

В свою очередь Андрей Большаков отметил значимость подобных встреч и важность продолжения взаимодействия, в том числе для совместного решения практических задач.

«Невозможно переоценить значимость таких встреч с активным обменом опытом по широкому кругу актуальных вопросов. Они позволяют познакомиться с современными методами и способами реализации основных функций компаний, лучшими практиками применения цифровых решений, а также обсудить практические вопросы совместной деятельности. РДУ Татарстана всегда открыто для подобных мероприятий, надеюсь на продолжение такого важного для наших компаний взаимодействия», – отметил Андрей Большаков.

АО «Сетевая компания» входит в десятку крупнейших электросетевых компаний России по величине передаваемой мощности, занимает лидирующие позиции по общей протяженности находящихся в эксплуатации воздушных и кабельных линий, а также по количеству подстанций и распределительных пунктов. Является одной из немногих территориальных сетевых компаний в России, не входящих в состав группы «Россети». Эксплуатирует сетевые объекты класса напряжения от 0,4 до 500 кВ.