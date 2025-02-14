Специалисты БуЭС первыми в России применили уникальный метод проведения РПН 35 кВ с помощью консольного крана

В АО “Сетевая компания” ведется активная работа по расширению и внедрению новых видов работ, связанных с работой под напряжением. Благодаря пройденному специализированному обучению в ЧОУ ДПО «Центр работ под напряжением» города Заинск, бригада электромонтеров Службы высоковольтных линий и БуЭС разработали и внедрили уникальный метод, который не только гарантирует безопасность персонала, но значительно сокращает время проведения работ. Традиционный подход к замене изоляторов потребовал бы отключения линии и значительных затрат времени на дополнительные меры безопасности.

В зимних условиях уникальный способ замены изоляторов методом РПН был выполнен в рамках экзаменационных работ специалистами БуЭС. Он предусматривает использование консольного крана, который является вспомогательным подъемным устройством, смонтированным в конце стрелы автогидроподъемника. При использовании консольного крана положение стрелы АГПИ остается в одном положении. Так же, за счет отвода провода за пределы места производства работ, освобождается пространство для замены изоляторов, что позволяет электромонтерам свободно, а самое главное безопасно производить работы.

Предлагаемый способ замены изоляторов с применением консольного крана позволит увеличить пространство рабочей зоны, сократить манипуляции, связанные с подготовкой рабочего места, уменьшить количество используемых приспособлений и изоляции. При выполнении работ этим способом, существенно сокращены временные затраты на замену изоляторов.

Технология нового вида работы, подлежит тиражированию, что в свою очередь позволит расширить горизонты возможностей выполнения работ методом РПН.

Главный инженер БуЭС Игорь Антонов считает, что у работ под напряжением на ВЛ 35 кВ значительный потенциал для повышения эффективности и надежности электроснабжения, а значит у инновационной технологии большие перспективы, которые могут принести значительную выгоду как с технической, так и с экономической точки зрения.

Кроме того, такой результат подтверждает высокий уровень профессионализма специалистов «Сетевой компании», их готовность работать в условиях, требующих постоянного обучения и совершенствования и является следующим шагом в развитии работ под напряжением в АО «Сетевая компания» на уровне напряжения 35 кВ.