В Курской области начали проектирование индустриального парка «Фатеж»

Проектирование индустриального парка "Фатеж", создание которого в конце 2024 года поддержал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, начинается в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале.

"Приступаем к проектированию парка "Фатеж", включая его инфраструктуру. Договорились с Денисом Валентиновичем, что средства на разработку проектной документации также выделит федеральный бюджет. Отдельно затронули вопрос с подключением парка к энергоресурсам на особых условиях: это позволит дополнительно стимулировать инвесторов", - написал он.

Отмечается, что территория в 110 га в Фатежском районе в 30 км от Курска, вдоль федеральной и региональной автодорог, откроет перед бизнесом большие возможности. Государство готово минимизировать затраты инвесторов, в том числе на подключение к сетям, создать все условия для развития новых объектов промышленности и запуска стартапов. На промышленной площадке смогут разместиться предприятия региона, в первую очередь из приграничья.

По словам Хинштейна, работа по развитию промышленности и восстановлению бизнеса будет продолжена. Уже в ближайшее время пройдет первое заседание рабочей группы по проблемам предпринимателей и промышленников из пострадавших районов. "В ее состав войдут сами же представители бизнеса, вместе с которыми и наметим перечень необходимых решений", - пояснил Хинштейн, добавив, что по итогам представит предложения Мантурову.

Ранее сообщалось, что правительство РФ направит около 2,5 млрд рублей сельскохозяйственным товаропроизводителям из Курской области, которые утратили свое имущество. По словам Хинштейна, основную сумму предлагается направить на докапитализацию областного Фонда развития промышленности. Это позволит распределить деньги между пострадавшими предприятиями из приграничья, которые смогут потратить их на восстановление производственной деятельности.