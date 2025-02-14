Визит бизнес-миссии Челябинский области на производственную площадку «ДАККОР»

Средняя цена на никель в 2024 году снизилась на 22% до $16,8 тыс. за тонну, так как предложение превышало спрос, и мы считаем, что в 2025 году профицит рынка останется на том же уровне. Прогноз: цены на никель в 2025 году если и будут падать, то не быстрее, чем в 2024 году, а потом могут и остановить падение. Медь. Цены на металл в 2024 году отличались нестабильностью, то поднимаясь два раза...