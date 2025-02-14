Визит бизнес-миссии Челябинский области на производственную площадку «ДАККОР»
3 февраля производственная площадка «ДАККОР» «Волга» приняла делегацию руководителей ведущих челябинских предприятий, таких как: «УРАЛ», «РТС», «Челябинский кузнечно-прессовый завод», «БВК-Восток», «Метран Менеджмент», «Компания ПромАрсенал» и «Битван».
В ходе визита участники делегации ознакомились с производственными мощностями завода и современными технологиями, применяемыми при создании силового оборудования АО «Контактор». Особое внимание было уделено вопросам внедрения системы менеджмента качества, которая демонстрирует высокую эффективность на предприятии.
Отдельный интерес у гостей вызвала тема локализации производства в рамках импортозамещения, а также возможности разработки и изготовления специальных исполнений защитных устройств под индивидуальные требования заказчиков.
Игорь Анциферов, индустриальный директор АО «Контактор», отметил значительный потенциал сотрудничества с челябинскими предприятиями, подчеркнув их важную роль в региональной экономике, особенно в таких сегментах, как производство металлообрабатывающего и измерительного оборудования, автокомпонентов, станков с ЧПУ, а также кузнечной и колесной продукции.