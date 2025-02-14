Александр Новак одобрил создание трёх новых особых экономических зон и расширение действующей

Заместитель Председателя Правительства Александр Новак провёл заседание межведомственной рабочей группы по вопросам создания особых экономических зон (ОЭЗ). В нём приняли участие представители Министерства экономического развития, Министерства финансов, Минпромторга, Минтранса, Министерства внутренних дел, Федеральной таможенной службы, губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, губернатор Оренбургской области Денис Паслер, заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева, а также представители инвесторов и отраслевых бизнес-объединений.

Рабочая группа поддержала планы создания ОЭЗ промышленно-производственного типа «Вологодская», «Большой Серпухов» и «Новосибирск». Кроме того, одобрено увеличение площади действующей промышленно-производственной ОЭЗ «Оренбуржье».

ОЭЗ «Вологодская» создаётся в Вологодском районе в формате компактной промышленной площадки на территории 76 га. На первом этапе речь идёт о реализации шести инвестпроектов на сумму инвестиций свыше 8,7 млрд рублей с планами создать 788 рабочих мест. На базе ОЭЗ формируется два кластера: металло- и деревообработки.

ОЭЗ «Большой Серпухов» и ОЭЗ «Новосибирск» – частные проекты.

На первом этапе ОЭЗ «Большой Серпухов» включает территорию порядка 30 га, где будет сконцентрирован кластер медицины и инноваций, состоящий из не менее чем семи предприятий с заявленным объёмом инвестиций в проекты свыше 8 млрд рублей и планами создать 896 рабочих мест на современных производствах.

ОЭЗ «Новосибирск» – промышленная зона на площади 406 га в черте города Новосибирска в формате «сухой порт», где будут сформированы кластеры логистики и строительной продукции. Всего на первом этапе запланировано пять проектов на сумму инвестиций свыше 9,2 млрд рублей с планами создать 700 рабочих мест.

Уже действующая ОЭЗ «Оренбуржье» на сегодняшний день представляет собой две площадки в Оренбурге и Орске, которые были созданы осенью 2021 года и за относительно небольшой срок уже заполнились резидентами. В ОЭЗ активно реализуется 20 инвестпроектов, в планах – запуск ещё двух стоимостью 1,6 млрд рублей с созданием свыше 160 рабочих мест. Проекты предполагают локализацию производств теплоизоляции, светопрозрачных изделий и металлоконструкций для обеспечения отечественной стройотрасли собственной продукцией.

«Президентом Российской Федерации в майском указе поставлена амбициозная задача по увеличению инвестиций к 2030 году до 60% от уровня 2020 года. Сегодня мы находимся в ситуации, связанной с периодом жёсткой денежно-кредитной политики и необходимостью снижения инфляции. Инвесторы, которые в текущих условиях приходят в особые экономические зоны, создают рабочие места – это очень ценно. Мы видим, что особые экономические зоны – эффективный инструмент, который позволяет привлекать инвестиции в инфраструктуру регионов», – отметил вице-премьер.

Александр Новак поручил властям регионов курировать привлечение новых резидентов в особые экономические зоны, оказывать поддержку уже существующим резидентам, а также следить за эффективностью принятия решений по работе ОЭЗ.