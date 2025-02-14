Повышение качества и надёжности сетей электроснабжения обсудил замминистра Сергей Музыченко на совместной встрече с представителями «ОПОРЫ РОССИИ»

В Минстрое России состоялась рабочая встреча заместителя Министра строительства и ЖХК РФ Сергея Музыченко с членом Президиума, Председателем Комитета «ОПОРЫ РОССИИ» по строительству Марком Геллером. В ходе мероприятия были обозначены направления повышения качества и надёжности электроснабжения в строящихся жилых комплексах и социальных объектах, а также приоритетные вопросы по поддержке строительных организаций.

Ключевой темой встречи стало обсуждение повышения качества и надёжности электроснабжения строящихся жилых комплексов и социальных объектов, а также решение вопросов технологического присоединения объектов капитального строительства к сетям электроснабжения.

Сергей Музыченко подчеркнул, что в настоящее время первоочередной задачей Минстроя России является реализация нового национального проекта «Инфраструктура для жизни» и входящих в его состав федеральных проектов, в рамках который планируется активное взаимодействие с предпринимательским и экспертным сообществами для выработка действенных механизмов взаимодействия.

В своем выступлении Марк Геллер сообщил, что оказание помощи при решении точечных вопросов предпринимателей строительного рынка и содействие обеспечению наиболее благоприятных условий ведения бизнеса в строительной сфере – приоритетное направление в работе Комитета «ОПОРЫ РОССИИ» по строительству. Он рассказал о перспективах взаимодействия, дальнейшем развитии и предлагаемых мерах поддержки бизнес-сообщества, в том числе по вопросам, с которыми сейчас сталкиваются строительные компании, связанные с технологическим присоединением к сетям. Также в рамках встречи были определены пути совместного решения.

В рамках мероприятия с докладами по отраслевой тематике выступили заместитель Председателя Комитета «ОПОРЫ РОССИИ» по электроэнергетике Аркадий Семьянинов и заместитель Председателя Комиссии по энергетике Санкт-Петербургского отделения Виталий Коротаев.

Представители Комитета «ОПОРЫ РОССИИ» по электроэнергетике рассказали о правовых особенностях присоединения объектов социального значения и МКД от электрических сетей, а также поделились региональным опытом и практикой в городе Санкт-Петербург.