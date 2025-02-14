«Россети Северный Кавказ» обнаружили в Карачаево-Черкесии майнинговую ферму в металлическом контейнере

Специалисты департамента безопасности и противодействия коррупции «Россети Северный Кавказ» и филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» выявили факт хищения электроэнергии майнинговой фермой в Прикубанском районе Карачаево-Черкесии.

29 устройств для добычи криптовалюты обнаружены на западной окраине п. Октябрьский в металлическом контейнере. На момент проверки электроснабжение данных устройств осуществлялось в обход прибора учета путем присоединения самонесущего изолированного провода к трансформатору.

Энергетики составили акт безучетного потребления на 178 тысяч киловатт-часов. Незаконные действия майнера нанесли ущерб компании на сумму более миллиона рублей.

«Это уже третий выявленный случай майнинг-хищения электроэнергии за последние три месяца: общий ущерб от нелегальной добычи криптовалюты составил порядка 80 млн рублей, а объема незаконно потребленной электроэнергии хватило бы для электроснабжения в течение трех месяцев всего Прикубанского района с населением около 30 тысяч человек», – отметил директор филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» Александр Лысенко.

Напомним, Правительство России с 1 января 2025 по 15 марта 2031 года ввело запрет на майнинг в 10 регионах страны, в том числе в Карачаево-Черкесии.