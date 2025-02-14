Студенты НГТУ разработали уникальную систему охлаждения для резисторных элементов

14 февр. 2025, 16:15
453
Время чтения ≈ 6 минут
Источник:
НГТУ им. Р.Е. Алексеева
Авторы и источники / Правообладателям

Студенты Нижегородского государственного технического университета разработали инновационную коллекторно-охлаждающую систему, предназначенную для тепловыделяющих резисторных элементов. Это решение, не имеющее аналогов, значительно снизит массу и габариты энергетического оборудования, повысив его эффективность и удобство эксплуатации. Проект реализуется в рамках гранта Фонда содействия инновациям по программе «Студенческий стартап» со сроком выполнения один год.

Как сообщила руководитель проекта студентка 4 курса НГТУ Таисия Маркеева, система представляет собой сборку безиндуктивных непроволочных резисторов, которые могут мгновенно поглощать мощность до 60 кВт. Однако такой процесс сопровождается значительным нагревом, что требует эффективного охлаждения. Разработанное решение включает в себя бак-корпус, коллекторы для подачи и отвода теплоносителя, а также специальные решетки, способствующие завихрению потока жидкости и эффективному отведению тепла.

Проектная команда состоит из четырех человек, включая Таисию Маркееву, студента 3 курса ИЯЭиТФ НГТУ Данилу Ручкина, научного руководителя Романа Бударагина и старшего научного сотрудника Алексея Соборнова.

Основным партнером проекта является нижегородская компания ООО «НПП «Юнион», один из ведущих отечественных производителей непроволочных резистивных элементов. Генеральный директор компании Виталий Маклагин отметил, что инновационная модель охлаждения поможет снизить энергозатраты и способствует развитию отечественных технологий, что особенно важно в условиях импортозамещения.

Новая система охлаждения будет использоваться в различных отраслях, таких как электроэнергетика, нефтегазовая и атомная промышленность, а также в космической сфере. В частности, она может применяться в газотурбинных двигателях для транспортировки энергоресурсов, в атомных установках при аварийных нагрузках и в энергетических установках замкнутого цикла в космических аппаратах.

Разработка молодежного коллектива НГТУ им.Р. Е. Алексеева уже привлекла интерес крупных российских предприятий, включая такие, как  Госкорпорации «Росатом» и «Роскосмос», а также Институт прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и АО «ОКБМ Африкантов». В настоящее время ведутся переговоры с одним из отечественных энергетических предприятий о поставке изделия.

Напомним, проект реализуется в рамках грантового конкурса «Студенческий стартап», который является частью федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» и поддерживается стратегическими инициативами, утвержденными Председателем Правительства России Михаилом Мишустиным.

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Главный журнал о кабельном бизнесе RusCable Insider!
Дайджест кабельного рынка, репортажи, интервью, спецпроекты. Уже больше 8000+ подписчиков с нами!

Читайте свежий номер RusCable Insider
Новая технология позволит дронам работать сообща при поисковых операциях
13 февр. 2025, 10:45
584
Исследователи из Казани создали алгоритм для эффективного взаимодействия беспилотных летательных аппаратов (БВС) при поиске наземных объектов. Система автоматически распределяет дроны по группам, координирует их полеты и объединяет данные с камер видимого и инфракрасного диапазонов для получения качественных снимков местности. Авторы работы - специалисты Казанского национального исследовательск...
Подготовлен дайджест «Перспективные научно-технические разработки для ТЭК» за IV квартал 2024 года
12 февр. 2025, 17:30
929
Эксперты Российского энергетического агентства Минэнерго России подготовили очередной выпуск ежеквартального дайджеста «Перспективные научно-технические разработки для ТЭК», в котором представлено порядка 110 новых разработок в области топливно-энергетического комплекса. Сведения о технических новинках структурированы по отраслям: нефтегазовой, теплоэнергетической, электроэнергетиче...
В МЭИ разработана система охлаждения с комбинированными покрытиями для микроэлектроники
12 февр. 2025, 12:30
742
Учёные НИУ «МЭИ» создали новые теплообменные каналы с инновационными комбинированными покрытиями стенок, которые позволяют значительно повысить надёжность и эффективность систем охлаждения для электроники. Разработка ориентирована на применение в радиотехнических системах, процессорах и других устройствах с высокой плотностью тепловыделения. Ключевая особенность предлагаемых охлажда...
Гибридный станок для машиностроительного комплекса создали в НГТУ НЭТИ
12 февр. 2025, 11:00
718
Ученые Новосибирского государственного технического университета НЭТИ разработали станочное оборудование с числовым программным управлением, которое, в отличие от существующего, способно совмещать процессы резания не только с лезвийным инструментом, но и с поверхностной закалкой и финишным процессом шлифования. Станок предназначен для машиностроительной отрасли и позволяет экономить время и энерго...
«Росатом», «Курчатовский институт» и Российская академия наук обсудили планы развития научной деятельности в стране
11 февр. 2025, 16:45
1036
11 февраля в основном здании госкорпорации «Росатом» в Москве состоялось совместное заседание руководителей госкорпорации «Росатом», Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» и Российской академии наук, посвященное 80-летию атомной промышленности. В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Правительства Российской Федер...
«Росатом» в 2024 году запатентовал более 140 изобретений за рубежом
11 февр. 2025, 14:15
994
Организации «Росатома» в 2024 году подали более 280 заявок на патентование изобретений за рубежом (в более чем 30 странах). Свыше 140 патентов зарегистрированы, это в полтора раза больше, чем годом ранее. Полученные патенты связаны с правовой охраной технологий атомных электростанций (АЭС) с флагманскими реакторными установками поколения III+ (ВВЭР-1200, ВВЭР-ТОИ), «быстрыми&raqu...
В МЭИ прошла конференция «Подготовка высококвалифицированных кадров для обеспечения технологического суверенитета Российской Федерации»
11 февр. 2025, 14:00
999
11 февраля 2025 года в НИУ «МЭИ» прошла конференция «Подготовка высококвалифицированных кадров для обеспечения технологического суверенитета Российской Федерации» с участием Председателя комитета Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова. В основу конференции легли вопросы расширен...
В НГТУ НЭТИ предложили использовать метод детонационного напыления для получения композиционных покрытий электротехнического назначения
11 февр. 2025, 12:15
847
В Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ исследовали особенности формирования структуры и провели оценку свойств композиционных покрытий системы медь-хром, полученных методом детонационного напыления. Работа проводилась совместно с учеными Института гидродинамики им. М. А. Лаврентьева СО РАН.  Материалы системы медь-хром наиболее часто используются при изготовлении кон...
Ученые разработали самую вместительную «упаковку» для молекулярного водорода
11 февр. 2025, 10:15
854
Ученые синтезировали полые наносферы из кварцевого стекла (диоксида кремния) для хранения молекулярного водорода. При этом соотношение водорода к диоксиду кремния составило 0,94 — это максимальное на сегодняшний день содержание водорода в кварцевом стекле. Заполнение наносфер водородом авторы проводили при повышенном давлении, которое, тем не менее, не повлияло на форму сфер. Разработанные с...
РС и ЦТСС подписали программу научно-технического сотрудничества
10 февр. 2025, 17:45
1192
Российский морской регистр судоходства (РС) и Центр технологии судостроения и судоремонта (ЦТСС) подписали программу научно-технического сотрудничества. Как уточнили 10 февраля в пресс-службе РС, документ касается совершенствования правил классификации и постройки судов на период до 2035 года. Программа представляет собой комплекс совместных мероприятий по оказанию сторонами научно-технической...
Ученые Пермского Политеха рассчитали, как сэкономить энергопотребление в нефтедобыче
10 февр. 2025, 15:30
1207
Электроэнергия — это одна из основных статей расходов в нефтедобыче. Ее экономия позволяет снизить траты на производство и, соответственно, повысить его рентабельность. Отрицательно на эффективность нефтяного оборудования влияет повышение давления в скважине, что не только снижает добычу, но также вынуждает затрачивать на работу больше электричества и может привести к повреждению техники и а...
268 новых сплавов: ИИ ускорил поиск материалов для авиации и космоса
10 февр. 2025, 10:15
1016
Учёные из Сколтеха и МФТИ при помощи машинного обучения заметно ускорили поиск кандидатов металлических сплавов, из которых экспериментаторы отбирают материалы для ракетостроения и других высокотехнологичных отраслей. Сейчас устойчивые сплавы ищут методами, которые сопряжены с риском упустить перспективный материал либо требуют запредельно долгих вычислений. Новый же метод, представленный в журнал...
Ученые «Росатома» завершили разработку прототипа плазменного ракетного двигателя для дальних космических полетов
07 февр. 2025, 17:45
2541
Ученые «Росатома» создали лабораторный прототип плазменного электрореактивного ракетного двигателя на базе магнитно-плазменного ускорителя с повышенными параметрами тяги (не менее 6 Н) и удельного импульса (не менее 100 км/с). Работа велась в рамках комплексной программы развития атомной науки, техники и технологий в России, которая в 2025 году стала частью нового национального проекта...
В МЭИ откроется новая магистерская программа «Квантовые вычисления и коммуникации»
07 февр. 2025, 11:30
1486
В 2025 году в НИУ «МЭИ» откроется уникальная образовательная программа магистратуры по квантовым вычислениям и коммуникациям в рамках направления 11.04.01 «Радиотехника». Новая программа ориентирована на подготовку в ключевых направлениях квантовых технологий, включая квантовые вычисления, квантовые коммуникации и сенсорику, обучение с новейшими квантовыми системами и ал...
В ЛЭТИ разработали отечественный прототип усилителя мощности, предназначенного для систем связи нового поколения
06 февр. 2025, 17:45
1872
В будущем конструкция, созданная на основе управляемых цепей, позволит создавать более компактные и энергоэффективные устройства для передовых технологий связи. Сегодня новые системы связи обеспечивают быструю передачу данных и улучшают качество связи. Они становятся основой для различных технологий, таких как Интернет вещей (IoT), умные города и автономные транспортные средства. Эти технологии...
В СКФУ создали интеллектуальное устройство для контроля расхода электроэнергии и состояния электросетей
04 февр. 2025, 17:15
2155
Учёные Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) разработали экспериментальный образец интеллектуального измерительного устройства для бытовых электросетей. Новый прибор позволит потребителю снизить расходы на электроэнергию и повысить безопасность электропроводки, предупреждая о возможной угрозе замыкания. Напомним, что согласно Постановлению Правительства РФ от 19 июня 2020 г. N 890...
Геологи и химики ТПУ предложили новый материал из природного минерала, перспективный для оптоэлектроники
04 февр. 2025, 12:15
1941
Ученые ТПУ совместно с зарубежными коллегами впервые обнаружили уникальный фотоотклик в двумерном полупроводнике — трисульфиде мышьяка, полученном из природного минерала российского месторождения. Материал демонстрирует хороший фотоотклик даже при низкой интенсивности освещения, что открывает перспективы для разработки энергоэффективных оптоэлектронных устройств. Исследование выполнено в рам...
В НИТУ МИСИС создали российский полетный контроллер для БПЛА
31 янв. 2025, 13:44
3096
Студенты Университета МИСИС создали улучшенный полетный контроллер «Стриж» для беспилотных летательных аппаратов самолетного или мультироторного типа, выполненный на отечественной элементной базе. Благодаря модулю термостатирования устройство точно определяет местоположение, даже в условиях плохой работы GPS. Также у разработки усилена отказоустойчивость и увеличена...
Ученые ПНИПУ нашли способ улучшить систему автоматического управления космических аппаратов
30 янв. 2025, 13:45
2820
Система автоматического управления применяется в нефтехимической, металлургической, энергетической, фармацевтической и других отраслях промышленности. Она позволяет получить данные об объекте и формирует нужную реакцию, обеспечивая стабильную работу устройства. Считывание информации происходит за счет датчиков. Сигнал с них затем необходимо перевести в цифровой код с помощью аналого-цифрового прео...
Синтезированные в КФУ наночастицы превращают АБС-пластики в уникальные материалы
30 янв. 2025, 11:44
2529
Добавка к промышленному термопластичному полимеру позволяет получать композиты на его основе с заданными механическими, магнитными и диэлектрическими свойствами. Ученые кафедры неорганической химии Химического института им. А.М. Бутлерова Казанского федерального университета синтезировали магнитные наночастицы борида кобальта для модификации АБС-пластиков. Исследование поддержано гранто...