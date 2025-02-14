Студенты НГТУ разработали уникальную систему охлаждения для резисторных элементов

Студенты Нижегородского государственного технического университета разработали инновационную коллекторно-охлаждающую систему, предназначенную для тепловыделяющих резисторных элементов. Это решение, не имеющее аналогов, значительно снизит массу и габариты энергетического оборудования, повысив его эффективность и удобство эксплуатации. Проект реализуется в рамках гранта Фонда содействия инновациям по программе «Студенческий стартап» со сроком выполнения один год.

Как сообщила руководитель проекта студентка 4 курса НГТУ Таисия Маркеева, система представляет собой сборку безиндуктивных непроволочных резисторов, которые могут мгновенно поглощать мощность до 60 кВт. Однако такой процесс сопровождается значительным нагревом, что требует эффективного охлаждения. Разработанное решение включает в себя бак-корпус, коллекторы для подачи и отвода теплоносителя, а также специальные решетки, способствующие завихрению потока жидкости и эффективному отведению тепла.

Проектная команда состоит из четырех человек, включая Таисию Маркееву, студента 3 курса ИЯЭиТФ НГТУ Данилу Ручкина, научного руководителя Романа Бударагина и старшего научного сотрудника Алексея Соборнова.

Основным партнером проекта является нижегородская компания ООО «НПП «Юнион», один из ведущих отечественных производителей непроволочных резистивных элементов. Генеральный директор компании Виталий Маклагин отметил, что инновационная модель охлаждения поможет снизить энергозатраты и способствует развитию отечественных технологий, что особенно важно в условиях импортозамещения.

Новая система охлаждения будет использоваться в различных отраслях, таких как электроэнергетика, нефтегазовая и атомная промышленность, а также в космической сфере. В частности, она может применяться в газотурбинных двигателях для транспортировки энергоресурсов, в атомных установках при аварийных нагрузках и в энергетических установках замкнутого цикла в космических аппаратах.

Разработка молодежного коллектива НГТУ им.Р. Е. Алексеева уже привлекла интерес крупных российских предприятий, включая такие, как Госкорпорации «Росатом» и «Роскосмос», а также Институт прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и АО «ОКБМ Африкантов». В настоящее время ведутся переговоры с одним из отечественных энергетических предприятий о поставке изделия.

Напомним, проект реализуется в рамках грантового конкурса «Студенческий стартап», который является частью федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» и поддерживается стратегическими инициативами, утвержденными Председателем Правительства России Михаилом Мишустиным.