86 Общее собрание Ассоциации «Электрокабель» пройдет с 4 по 5 марта в Сочи

Стала доступна предварительная программа 86 Общего собрания Ассоциации "Электрокабель", которое состоится с 4 по 5 марта в Сочи. Ключевыми темами станут взаимоотношения государства и кабельного бизнеса по целому ряду вопросов: от реализации механизма агентского НДС и системы маркировки "Честный знак" до инвестиционных проектов и возможностей для прогнозирования производств на основе крупных проектов. Будут обсуждаться и отраслевые вопросы, связанные с совершенствованием системы контроля качества в отрасли, инициатив ЕСВК и сличительных испытаний. Отдельный блок будет посвящен кабельному оборудованию. Руководители рабочих групп представят свои отчеты, будут подведены итоги 2024 года и пройдет голосование по вопросам вступления новых членов.

Редакции RusCable.Ru стала доступна предварительная программа 86 Общего собрания. В программе возможны незначительные изменения. Полный список спикеров, их должности и статус не раскрываются, однако стало известно, что среди выступающих будут советники ЦБ РФ и Минпромторга, руководитель одного из филиалов "Россетей", руководители ЦМТУ Росстандрта, представители ЦРПТ и ряда крупных компаний и отраслевых Ассоциаций, включая НОПСМ.

Предварительная программа 86 Общего собрания Ассоциации "Электрокабель".

Информационно-консультативный семинар по теме «Кабельная промышленность: экономика, наука, техника и производство», проводимый в рамках 86-го Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Ассоциация «Электрокабель» (4-5 марта 2025 г., г. Сочи, Отель «Radisson Collection Paradise Resort & Spa, Sochi»)



Члены Ассоциации "Электрокабель" уже получили приглашения и информацию о бронировании. Дополнительную информацию можно получить в дирекции по почте info@elektrokabel.ru.

RuCable.Ru подготовит специальный репортаж с ключевыми темами 86 Общего собрания АЭК.