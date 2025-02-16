86 Общее собрание Ассоциации «Электрокабель» пройдет с 4 по 5 марта в Сочи
Стала доступна предварительная программа 86 Общего собрания Ассоциации "Электрокабель", которое состоится с 4 по 5 марта в Сочи. Ключевыми темами станут взаимоотношения государства и кабельного бизнеса по целому ряду вопросов: от реализации механизма агентского НДС и системы маркировки "Честный знак" до инвестиционных проектов и возможностей для прогнозирования производств на основе крупных проектов. Будут обсуждаться и отраслевые вопросы, связанные с совершенствованием системы контроля качества в отрасли, инициатив ЕСВК и сличительных испытаний. Отдельный блок будет посвящен кабельному оборудованию. Руководители рабочих групп представят свои отчеты, будут подведены итоги 2024 года и пройдет голосование по вопросам вступления новых членов.
Редакции RusCable.Ru стала доступна предварительная программа 86 Общего собрания. В программе возможны незначительные изменения. Полный список спикеров, их должности и статус не раскрываются, однако стало известно, что среди выступающих будут советники ЦБ РФ и Минпромторга, руководитель одного из филиалов "Россетей", руководители ЦМТУ Росстандрта, представители ЦРПТ и ряда крупных компаний и отраслевых Ассоциаций, включая НОПСМ.
Предварительная программа 86 Общего собрания Ассоциации "Электрокабель".
Информационно-консультативный семинар по теме «Кабельная промышленность: экономика, наука, техника и производство», проводимый в рамках 86-го Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Ассоциация «Электрокабель» (4-5 марта 2025 г., г. Сочи, Отель «Radisson Collection Paradise Resort & Spa, Sochi»)
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День 1
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4 марта 2025 г.
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9.00-9.25
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Регистрация участников.
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9.30
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Начало работы семинара. Открытие 86-го Общего собрания членов НП «Ассоциация «Электрокабель».
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9.30-9.35
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Приветственное слово.
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9.35-09.55
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Итоги работы кабельной промышленности России и стран СНГ в 2024 году. Прогнозные оценки изменения объемов производства кабельной продукции в 2025 году
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9.55-10.35
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О ключевой ставке ЦБ и РФ и прогнозе роста экономики РФ в 2025 году
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10.35-11.05
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Эволюция европейского кабельного рынка и перспективы для России
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11.05-11.30
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Российский кабель от Консорциума Электрокабель до ЕСВК. Кабель: воспоминания о будущем.
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11.30-12.00
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Кофе-брейк
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12.00-12.30
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О планах развития и поддержания инфраструктуры ПАО «Россети Центр и Приволжье»
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О планах развития и поддержания инфраструктуры АО «Центр Хранения Данных» а также перспективных для предприятий кабельной промышленности продуктах
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13.00-13.30
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Строительный рынок и развитие производителей строительных ресурсов. Прогнозы и основные тенденции 2025 года
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13.30-14.30
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Обед
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14.30-15.00
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Тенденции потребления вторичной меди и вторичного алюминия в кабельно-проводниковой промышленности в РФ
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15.00-15.30
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Особенности рынка отечественного судостроения. Потенциал развития судового кабеля
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15.30-15.50
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Вопросы стандартизации, патентования и сертификации кабелей в современных условиях
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15.50-16.00
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Требования к пожаро-безопасным кабелям и материалам. Необходимость обеспечения соблюдения требований международных и национальных стандартов
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16.00-16.30
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Кофе-брейк
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16.30-17.00
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Эксперимент по возвращению госконтроля за кабельной продукцией
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17.00-17.30
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Работа El-Комитета Ассоциации НОПСМ по противодействию распространению фальсификата кабельной продукции
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17.30-18.00
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Система проверок кабельной продукции от АЭК. Методика и объекты проверок. Сличительные испытания АЭК.
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День 2
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5 марта 2025 г.
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9.30-10.15
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Отчет рабочей группы «Оборудование для кабельной отрасли»
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10.15-11.00
|
Оборудование для производства кабеля
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11.00-11.30
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Кофе-брейк
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11.30-12.00
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Прием новых членов в состав Ассоциации
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Проблема импортозамещения Рос оборудование
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12.00-12.25
|
Эксперимент по внедрению цифровой маркировки
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12.25-12.35
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Доклад ревизионной комиссии об итогах работы в 2024 году. Утверждение годового отчета работы Ассоциации.
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12.35-12.45
|
Об утверждении финансовой сметы работы Ассоциации на 2025 г.
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12.45-12.55
|
Об изменениях Положения о членстве в части даты формирования реестра
|
12.55-13.00
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О месте и времени проведения очередного 87-го Общего собрания членов Ассоциации «Электрокабель» (сентябрь 2025 г.).
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13.00
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Окончание работы семинара.
Закрытие 86-го Общего собрания членов Ассоциации «Электрокабель»
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13.00-14.00
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Обед
Члены Ассоциации "Электрокабель" уже получили приглашения и информацию о бронировании. Дополнительную информацию можно получить в дирекции по почте info@elektrokabel.ru.
RuCable.Ru подготовит специальный репортаж с ключевыми темами 86 Общего собрания АЭК.