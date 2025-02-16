86 Общее собрание Ассоциации «Электрокабель» пройдет с 4 по 5 марта в Сочи

16 февр. 2025, 13:31
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Время чтения ≈ 11 минут
Источник:
RusCable.Ru
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Стала доступна предварительная программа 86 Общего собрания Ассоциации "Электрокабель", которое состоится с 4 по 5 марта в Сочи. Ключевыми темами станут взаимоотношения государства и кабельного бизнеса по целому ряду вопросов: от реализации механизма агентского НДС и системы маркировки "Честный знак" до инвестиционных проектов и возможностей для прогнозирования производств на основе крупных проектов. Будут обсуждаться и отраслевые вопросы, связанные с совершенствованием системы контроля качества в отрасли, инициатив ЕСВК и сличительных испытаний. Отдельный блок будет посвящен кабельному оборудованию. Руководители рабочих групп представят свои отчеты, будут подведены итоги 2024 года и пройдет голосование по вопросам вступления новых членов.

Редакции RusCable.Ru стала доступна предварительная программа 86 Общего собрания. В программе возможны незначительные изменения. Полный список спикеров, их должности и статус не раскрываются, однако стало известно, что среди выступающих будут советники ЦБ РФ и Минпромторга, руководитель одного из филиалов "Россетей", руководители ЦМТУ Росстандрта, представители ЦРПТ и ряда крупных компаний и отраслевых Ассоциаций, включая НОПСМ.

Предварительная программа 86 Общего собрания Ассоциации "Электрокабель".

Информационно-консультативный семинар по теме «Кабельная промышленность: экономика, наука, техника и производство», проводимый в рамках 86-го Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Ассоциация «Электрокабель» (4-5 марта 2025 г., г. Сочи, Отель «Radisson Collection Paradise Resort & Spa, Sochi»)
 

День 1

4 марта 2025 г.

9.00-9.25

Регистрация участников.

9.30

Начало работы семинара. Открытие 86-го Общего собрания членов НП «Ассоциация «Электрокабель».

9.30-9.35

Приветственное слово.

9.35-09.55

Итоги работы кабельной промышленности России и стран СНГ в 2024 году. Прогнозные оценки изменения объемов производства кабельной продукции в 2025 году

9.55-10.35

О ключевой ставке ЦБ и РФ и прогнозе роста экономики РФ в 2025 году

10.35-11.05

Эволюция европейского кабельного рынка и перспективы для России

 

11.05-11.30

Российский кабель от Консорциума Электрокабель до ЕСВК. Кабель: воспоминания о будущем.

 

11.30-12.00

Кофе-брейк

12.00-12.30

О планах развития и поддержания инфраструктуры ПАО «Россети Центр и Приволжье»

12.30-13.00

О планах развития и поддержания инфраструктуры АО «Центр Хранения Данных» а также перспективных для предприятий кабельной промышленности продуктах

13.00-13.30

Строительный рынок и развитие производителей строительных ресурсов. Прогнозы и основные тенденции 2025 года

13.30-14.30

Обед

14.30-15.00

Тенденции потребления вторичной меди и вторичного алюминия в кабельно-проводниковой промышленности в РФ

15.00-15.30

Особенности рынка отечественного судостроения. Потенциал развития судового кабеля

15.30-15.50

Вопросы стандартизации, патентования и сертификации кабелей в современных условиях

15.50-16.00

Требования к пожаро-безопасным кабелям и материалам. Необходимость обеспечения соблюдения требований международных и национальных стандартов

16.00-16.30

Кофе-брейк

16.30-17.00

Эксперимент по возвращению госконтроля за кабельной продукцией

17.00-17.30

Работа El-Комитета Ассоциации НОПСМ по противодействию распространению фальсификата кабельной продукции

17.30-18.00

Система проверок кабельной продукции от АЭК. Методика и объекты проверок. Сличительные испытания АЭК.

День 2

5 марта 2025 г.

9.30-10.15

Отчет рабочей группы «Оборудование для кабельной отрасли»

10.15-11.00

Оборудование для производства кабеля

11.00-11.30

Кофе-брейк

11.30-12.00

Прием новых членов в состав Ассоциации

 

 

Проблема импортозамещения Рос оборудование

12.00-12.25

Эксперимент по внедрению цифровой маркировки

12.25-12.35

Доклад ревизионной комиссии об итогах работы в 2024 году. Утверждение годового отчета работы Ассоциации.

12.35-12.45

Об утверждении финансовой сметы работы Ассоциации на 2025 г.

12.45-12.55

Об изменениях Положения о членстве в части даты формирования реестра

12.55-13.00

О месте и времени проведения очередного 87-го Общего собрания членов Ассоциации «Электрокабель» (сентябрь 2025 г.).

13.00

Окончание работы семинара.

Закрытие 86-го Общего собрания членов Ассоциации «Электрокабель»

13.00-14.00

Обед

Члены Ассоциации "Электрокабель" уже получили приглашения и информацию о бронировании. Дополнительную информацию можно получить в дирекции по почте info@elektrokabel.ru. 

RuCable.Ru подготовит специальный репортаж с ключевыми темами 86 Общего собрания АЭК.

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