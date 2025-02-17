EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний образца кабеля ТМ ЭЛЕКТРОКИНЕТИК

17 февр. 2025, 17:15
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Время чтения ≈ 3 минуты
Источник:
EL-Комитет НОПСМ
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EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний образца кабеля ВВГ-Пнг(А)-LS 3*2,5 ТМ ЭЛЕКТРОКИНЕТИК, закупленного в одном из розничных магазинов электротехники г. Пятигорска.

В отобранном образце выявлены существенные отклонения от требований качества и безопасности ГОСТ 31996-2012 в части занижения толщины изоляции ТПЖ (до 12%).

Напомним, образцы кабельной продукции ТМ ЭЛЕКТРОКИНЕТИК отбирались специалистами в течение 2022-2024 гг. для испытаний 4 раза. Как показали результаты проведенных испытаний, во всех отобранных образцах были выявлены различные нарушения требований ГОСТ.

В 2024 году удалось добиться прекращения сертификата соответствия RU С-RU.НВ65.В.02383/21 на кабель ТМ ЭЛЕКТРОКИНЕТИК и в настоящее время данная продукция реализуется без каких-либо разрешительных документов.

По имеющейся информации, ООО «ЭЛЕКТРОКИНЕТИК», указанное как производитель указанного кабеля, признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. Надеемся, что уже скоро этот злополучный бренд навсегда покинет кабельный рынок.

Указанные обстоятельства лишь усиливают вину продавца кабельной продукции ТМ ЭЛЕКТРОКИНЕТИК (ИП Гаворкян М.А.), противоправная деятельность которого уже вызвала много вопросов у специалистов территориальных подразделений Роспотребнадзора и органов внутренних дел, куда EL-Комитет обратился с жалобами.

EL-Комитет НОПСМ категорически предостерегает потребителей от использования фальсифицированной продукции ТМ ЭЛЕКТРОКИНЕТИК.

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