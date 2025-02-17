GENESIS представит инновационные безгалогеновые кабельные компаунды на выставке CABEX 2025

GENESIS примет участие в международной выставке CABEX 2025, которая пройдёт в Москве с 18 по 20 марта. На стенде посетители смогут познакомиться с новой разработкой — безгалогеновым кабельным компаундом нового поколения – GELEN HFFR 400. Он сочетает экологичность, безопасность и высокие эксплуатационные характеристики, что делает его перспективным решением для отрасли.

Главные преимущества новинки:

Локализация производства 62% — продукт создаётся преимущественно с использованием российских материалов и технологий, что снижает зависимость от импорта и повышает доступность для рынка.

Кислородный индекс 48% — по результатам испытаний в независимых лабораториях, материал демонстрирует исключительную огнестойкость, что критически важно для применения в энергетике, транспорте и промышленности.

«Мы уверены, что наша разработка задаст новый вектор развития отрасли, — отмечает Вячеслав Калинин, генеральный директор GENESIS. — Приглашаем партнёров и клиентов оценить её лично!»

Почему это важно?

Кислородный индекс (КИ) — ключевой показатель огнестойкости: чем он выше, тем труднее материалу поддерживать горение. Значение 48% у GELEN HFFR 400 почти на ¼ превышает требования большинства международных стандартов, что делает продукт уникальным не только в России, но и на глобальном рынке.

Ждём вас на CABEX 2025!

Стенд GENESIS C269 (ЦВК «Экспоцентр», павильон «Форум») станет площадкой для живого обсуждения трендов кабельной индустрии. Гости смогут:

Увидеть демонстрацию свойств GELEN HFFR 400,

Получить образцы для тестирования,

Обсудить перспективы сотрудничества с экспертами компании.

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О компании «Генезис»

Более 7 лет специализируется на производстве инновационных материалов для кабельной промышленности. Приоритеты — технологичность, экологичность и импортонезависимость.