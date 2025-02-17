Генеральным директором «Россети Янтарь» назначен глава «Россети Северо-Запад» Вячеслав Торсунов

17 февр. 2025, 14:00
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Время чтения ≈ 2 минуты
Источник:
Россети Северо-Запад
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С 17 февраля 2025 года он будет совмещать руководящие должности в двух компаниях. Решение о назначении принял Совет директоров «Россети Янтарь».
 
Нового руководителя коллективу представил врио заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети», председатель совета директоров «Россети Янтарь» Алексей Полинов.
 
Вячеслав Торсунов работает в энергетической отрасли 27 лет. C 2021 по 2024 год возглавлял Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы. В 2020–2021 годах был первым заместителем Генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы, в 2012–2020 годах – заместителем директора Департамента промышленности и инфраструктуры Правительства РФ. Также Вячеслав Торсунов имеет опыт работы в энергетических компаниях и органах власти субъектов РФ. С 25 декабря 2024 года — генеральный директор «Россети Северо-Запад».

t.me/rossetisevzap

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