Модульное оборудование «Контактор» без ограничений и по доступным ценам

АО «Контактор» снимает ограничения по минимальной норме упаковки и сумме заказа на модульное оборудование бренда. Теперь партнеры компании могут приобретать продукцию без каких-либо ограничений и по привлекательным ценам.

В ассортименте представлены следующие модели:

Автоматические выключатели ВА47-063Про и ВА47-100Про ;

и ; Выключатели дифференциального тока (ВДТ) серии УЗО-100Про ;

; Автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ) серий АД-063Про и АВДТ-063Про.

Эти изделия обеспечивают высокую степень защиты и отличаются надежной работой, предлагая отличное соотношение цены и качества.