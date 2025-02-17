РУСЭЛ отгрузит пять подстанций для магистрального нефтепровода

Центр управления проектами Чебоксарского электроаппаратного завода (входит в холдинг РУСЭЛ) готовит к отгрузке изделия для обеспечения энергоснабжения нефтеперекачивающей станции Пайяха (Красноярский край). В составе оборудования – две комплектные трансформаторные подстанции 2КТП-2500 и три БМ 2КТП-1000. Планируется, что продукция завода будет доставлена на объект в марте текущего года.

По сообщениям СМИ, рядом с НПС Пайяха возводится модульный временный вахтовый жилой городок на 256 мест с технологией «умного дома». Все промышленные объекты в рамках реализации проекта строятся с использованием технологий, которые были успешно опробованы на Ванкорском кластере, куда РУСЭЛ также поставит несколько единиц РУ БМ-6/1600.

РУСЭЛ — электротехническая холдинговая компания, поставщик продукции с полным сопровождением: от формирования технических решений до поставки и запуска оборудования в эксплуатацию с гарантийным и постгарантийным обслуживанием.