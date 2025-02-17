RusCable.Ru примет участие в 86-м Общем собрании Ассоциации «Электрокабель»

С 4 по 5 марта в Сочи пройдет 86-е Общее собрание Ассоциации «Электрокабель» — ключевого отраслевого объединения, занимающегося развитием кабельной промышленности, совершенствованием нормативной базы, защитой интересов производителей и контролем качества продукции. В центре обсуждения окажутся взаимоотношения государства и бизнеса, внедрение агентского НДС, маркировка «Честный знак», инвестиционные проекты, а также стандартизация кабельной продукции и контроль качества.

RusCable.Ru является членом Ассоциации «Электрокабель» с 2019 года, а руководитель медиахолдинга Александр Гусев занимает пост директора по информационной политике АЭК. Это подчеркивает значимую роль RusCable.Ru в информационном сопровождении деятельности Ассоциации, освещении ключевых инициатив и обеспечении открытого диалога между отраслевыми участниками.

Предыдущее заседание Ассоциации — встреча правления — состоялось в декабре 2024 года. RusCable.Ru подробно освещал итоги мероприятия, где обсуждались вопросы качества кабельных полимеров, независимого контроля продукции и ключевые изменения в налоговом законодательстве. В частности, было подтверждено, что с 1 июля 2025 года вступит в силу закон о введении агентского НДС на вторичную медь — важный шаг к обелению рынка и устранению недобросовестной конкуренции. Также на повестке дня стояла актуализация нормативной документации, которая остается одним из главных вызовов для отрасли.

Ассоциация «Электрокабель» продолжает системную работу по совершенствованию стандартов и нормативно-правовой базы, а также развитию механизмов контроля качества продукции. RusCable.Ru традиционно освещает ключевые события Ассоциации, предоставляя отрасли актуальные аналитические материалы, экспертные мнения и репортажи с мероприятий.

Следить за новостями и итогами предыдущих встреч можно на сайте https://aek.ruscable.ru/, в Telegram-канале @Electrocable, а также в фото- и видеоматериалах, доступных в публикациях портала https://www.ruscable.ru/story/aek. Связаться с дирекцией Ассоциации можно по почте info@elektrokabel.ru.