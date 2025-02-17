Строительство производства твердосплавного инструмента началось на территории нижегородской ОЭЗ «Кулибин»

Инвестор приступил к строительству производства твердосплавного инструмента и технологической оснастки на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Кулибин» в Дзержинске. Проект реализует ООО «Аксис» (ранее — «НПО „Красный Октябрь“, входит в группу компаний „Инструмент“).

Проект компании был одобрен экспертным советом ОЭЗ. Напомним, что с 2025 года повышение инвестиционной активности стало одной из основных задач национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Завод будет выпускать твердосплавные стержни, фрезы, сверла, развертки и вставки. Объем инвестиций в проект составляет более 3 млрд рублей, планируется создать 442 рабочих места. В планах у компании — строительство промышленного комплекса из трех корпусов общей площадью более 60 тыс. кв. м. В настоящее время на строительной площадке ведутся работы по монтажу конструктивной части первого корпуса.

Завершить первый этап строительства планируется уже в этом году. Объем производства после завершения всех этапов составит около 1 500 тонн продукции в год.

Управляющей компанией ОЭЗ «Кулибин» выступает АО «Корпорация развития Нижегородской области».

«Территория особой экономической зоны „Кулибин“ активно развивается. Уже близится к завершению строительство производства микронизированных силикагелей и стабильных силиказолей ООО „РусСилика“, в строительном цикле находятся и другие заводы, параллельно нами ведутся работы по созданию инженерной инфраструктуры. Прилагаем все усилия для того, чтобы инвесторам было комфортно реализовывать свои проекты на площадке ОЭЗ, оказываем им необходимую поддержку», — рассказал генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.

Напомним, особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Кулибин» создана в мае 2020 года. Весной 2023 года ее площадь была увеличена в 10 раз — до 724,7 гектара. В ноябре 2024 года подана заявка на расширение на участок в границах муниципального округа г. Бор площадью 126 гектаров. В настоящее время в состав ОЭЗ входят государственная территория (более 400 га), а также частные площадки ДПО «Пластик», «Ока-Полимер» и «Синтез ОКА». На сегодняшний день экспертный совет ОЭЗ «Кулибин» прошли 38 компаний.

Преференциальные условия ОЭЗ снижают для ее резидентов налоговые ставки на прибыль с 25% до 2% в первые 5 лет с момента получения прибыли, до 5% — в следующие 5 лет и до 14,5% — в последующем, а также устанавливают нулевые ставки по налогам на имущество, землю и по транспортном