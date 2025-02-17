В Королеве запустили новое производство кабельно-проводниковой продукции и щитового оборудования

Ведущий российский разработчик проектных решений по электрическому кабельному обогреву и электроснабжению компания «Кабельные Системы и Технологии» запустил новое производство в подмосковном технопарке «Королев». Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Общий объем инвестиций в реализацию проекта по запуску высокотехнологичного производства оценивается более чем в 500 млн рублей. На территории технопарка «Королев» компания разрабатывает современные системы электрообогрева резервуаров, трубопроводов и кровли промышленных предприятий. Новое производство в Подмосковье позволит компании увеличить объем выпускаемой продукции минимум в два раза», – рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По словам зампреда, на производственной площадке в Королёве компания планирует уже в этом году выпустить около 200 шкафов управления электрообогревом уникального производства, более 30 тыс. крепёжных элементов для крепления греющего кабеля, не менее 5 тыс. взрывозащищённых соединительных коробок и столько же нагревательных секций.

На сегодняшний день компания является ведущим поставщиком комплекса проектных решений по электрическому кабельному обогреву, электроснабжению для нужд топливно-энергетического комплекса России. Это подтверждают успешные проекты, реализованные совместно с «Газпром», «Роснефть», «Русгидро» и другими крупными компаниями. Только в прошлом году предприятие реализовало более полусотни успешных проектов.

«В прошлом году наш бренд «Регул» стал победителем высшей лиги национальной премии «Бренд года в России» в категории «Товары и продукты. Промышленность и производство» среди компаний, задающих стандарты развития определенной отрасли экономики. У нас также есть разрешение и лицензия на выполнение работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах. Выпускаемая нами продукция получила заключение Минпромторга России, которое подтверждает локализацию производства на территории РФ выпускаемых нами компонентов системы кабельного электрообогрева, в том числе под торговой маркой «Регул», - отметил генеральный директор компании «Кабельные Системы и Технологии» Игорь Соболев.

Основная производственная база компании расположена в Челябинске. Там же размещены проектно-конструкторское бюро и сертифицированная электроизмерительная лаборатория. Запуск нового предприятия на территории технопарка «Королёв», управляющей компанией которого является Корпорация развития Московской области, позволит предприятию не только увеличить мощности, но и запустить производство новых видов кабельной продукции.