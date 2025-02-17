За счет расширения ОЭЗ «Ступино Квадрат» привлечет новых резидентов

Проект расширения ОЭЗ «Ступино Квадрат», одобренный Правительством РФ, позволил увеличить площадь особой экономической зоны на 182,6 га. В результате общая территория этой подмосковной ОЭЗ составила 614 га. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Проект расширения ОЭЗ «Ступино Квадрат», одобренный Правительством РФ, позволил увеличить площадь особой экономической зоны на 182,6 га. В результате общая территория этой подмосковной ОЭЗ составила 614 га. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«ОЭЗ «Ступино Квадрат» увеличили на 42%. Это весьма существенное расширение. Ряд инвесторов уже заявили о планах реализовать свои проекты на новой территории: заключены соглашения о намерениях с 4 потенциальными резидентами, объем инвестиций которых составит 9,6 млрд рублей. На новых предприятиях дополнительно планируется создать порядка 600 рабочих мест», - рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На сегодняшний день резидентами ОЭЗ «Ступино Квадрат» являются 19 компаний, занятых в самых разных отраслях промышленности. Объем фактических инвестиций на территории ОЭЗ – около 26 млрд рублей. На предприятиях, которые работают в «Ступино Квадрат», трудоустроено порядка 1,8 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что Правительство РФ поддержало также проект расширения ОЭЗ «Дубна». Площадь этой подмосковной ОЭЗ была расширена на 56,5 га до 335 га. Всего в Московской области функционирует 5 ОЭЗ, кроме того, уже одобрено создание шестой такой территории – ОЭЗ «Большой Серпухов».

Подобрать земельный участок в Подмосковье для реализации инвестпроекта, в том числе на территории ОЭЗ, можно на инвестиционной карте региона: https://invest.mosreg.ru/investor/map. Инвесткарта создана в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.