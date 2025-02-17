IEK GROUP помогает школьникам выбрать профессию

Представители компании приняли участие в XXXIV Открытой московской инженерной конференции школьников «Потенциал», состоявшейся на базе Национального исследовательского университета «МЭИ».

Конференция проводится для того, чтобы выявить и поддержать одаренных и стремящихся заниматься инженерными науками школьников и студентов. Участвовать в ней могут учащиеся школ, колледжей и техникумов в возрасте от 11 до 19 лет. Ребята разрабатывают научные проекты, которые затем на заседаниях секций рассматривают экспертные комиссии. В 2025 году работали 17 секций, в том числе по таким направлениям, как математика, физика, астрономия, строительство, дизайн и архитектура, технологии умного дома, энергетика и энергосбережение.

«Компания приняла участие во встрече с будущими инженерами. Мы рассказали им о производстве электротехники, основных тенденциях рынка, современных технологиях и о нашей роли в развитии отрасли, ― говорит руководитель отдела по работе с экспертным сообществом и учебными заведениями IEK GROUP Петр Некрасов. ― Большинство учащихся, принявших участие в конференции, планируют связать свою жизнь с отраслевым рынком и поступить в МЭИ. Это наши потенциальные сотрудники или профессиональные пользователи оборудования».

Напомним, что между IEK GROUP и НИУ «МЭИ» подписано соглашение о сотрудничестве в области образовательной и научно-технической деятельности. Специалисты компании и университета проводят совместные образовательные мероприятия, направленные на популяризацию профессии электрика и развитие электротехнической отрасли. Например, эксперты МЭИ участвуют в разработке заданий для Чемпионата электриков IEK, а студенты МЭИ проходят практику в компании, чтобы больше узнать об электротехнической отрасли. Кстати, после окончания ВУЗа некоторые из них возвращаются в IEK GROUP уже в качестве сотрудников.