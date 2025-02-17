В МЭИ проходит карьерный форум «ТРУД КРУТ» в рамках Дня Российских студенческих отрядов

17 февраля 2025 года в НИУ «МЭИ» проходит карьерный форум «ТРУД КРУТ», приуроченный ко Дню Российских студенческих отрядов» (День РСО), который отмечается ежегодно в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 февраля 2015 года.

Карьерный форум открыли депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации, Председателя Правления студенческих отрядов Москвы Юлия Дрожжина и первый проректор НИУ «МЭИ» Владимир Замолодчиков.

«Сегодня на площадке Первого Энергетического проходит важное событие для тех, кто ещё не знаком с миром Российских студенческих отрядов. Символично, что именно в День РСО мы решили дать возможность каждому узнать больше про движение, направления деятельности, карьерные возможности. Надеюсь, что скоро ряды студенческих отрядов Москвы пополнятся новыми амбициозными и энергичными представителями. Спасибо администрации МЭИ за гостеприимность и развитие движения!», — депутат Госдумы, Председатель Правления студенческих отрядов Москвы Юлия Дрожжина.

На мероприятии у студентов и школьников есть возможность познакомиться с деятельностью студенческих отрядов и получить информацию о возможностях трудоустройства в интерактивном формате.

«Карьерный форум «ТРУД КРУТ» представляет собой уникальную возможность для студентов и школьников не только получить ценные знания о деятельности студенческих отрядов, но и установить важные контакты с ведущими работодателями страны. Мы рады, что этот форум проходит на площадке НИУ «МЭИ» и организован совместно со штабом ССО МЭИ, который занимает почетное место в ТОП-3 штабов образовательных организаций России. Наша команда активно способствует развитию молодежного движения как в университете, так и за его пределами, создавая условия для профессионального роста и самореализации наших студентов. Уверены, что участие в этом мероприятии поможет многим из них найти свой путь в мире профессий и реализовать свои амбиции», — рассказал первый проректор НИУ «МЭИ» Владимир Замолодчиков.

Также в рамках форума состоялся показ фильма Российских студенческих отрядов «Путь к изменениям», который был снят РСО совместно с Российским обществом «Знание». Фильм рассказывает не только о современных отрядах, но и об истории движения, начиная с 1959 года. В сюжете переплетаются две истории — студенческие отряды советского периода и современное движение РСО.​​