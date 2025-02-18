1 млрд рублей инвестируют в новое предприятие в Орехово-Зуево

Торгово-производственная компания «ТЕХНИКА ТРАНСПОРТА» начала строительство зданий производственного и складского назначения в Орехово-Зуевском городском округе. На земельном участке площадью 10 га будет построен завод по выпуску узлов и агрегатов для подвижного состава и городского транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Компания займется производством продукции, которая ранее поставлялась из-за рубежа. Инвестиции в проект оцениваются в 1 млрд рублей. В результате реализации проекта планируется создание 250 новых рабочих мест», — рассказала заместитель председатель правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Инвестор уже обустроил дорогу к строительной площадке, подготовил и оградил территорию, подвел электричество и приступил к техприсоединению к газораспределительным сетям. На территории Орехово-Зуевского округа проектом предусмотрено строительство первой очереди из 6 промышленных объектов, площадью до 1500 кв.м.

ТПК «Техника Транспорта» разрабатывает и производит системы и компоненты для подвижного состава, включая системы обеспечения микроклимата электроподвижного состава, системы питания и управления электроподвижного состава, рефрижераторную технику, промышленные холодильные установки и другое. Основные клиенты компании — «Трансмашхолдинг», «РЖД» и промышленные предприятия.



Подобрать земельный участок в Московской области для реализации инвестпроекта можно на инвестиционной карте региона: https://invest.mosreg.ru/investor/map. Инвесткарта создана в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.