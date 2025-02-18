Более 1,7 миллиарда рублей направит Эн+ на ремонтную программу предприятий угольного дивизиона в 2025 году

Российский энерго-металлургический холдинг Эн+ в 2025 году на ремонтную программу угледобывающих предприятий направит более 1,7 млрд. рублей, это почти на полмиллиарда рублей больше показателей прошлого года.

Значительный рост связан с реализацией крупных проектов по модернизации основного оборудования и увеличению объемов ремонтных работ, направленных на повышение надежности и производительности технического парка компании. А также за счет включения в программу затрат на техническое обслуживание вновь введенного оборудования. Так только за последний год парк предприятий пополнился на 50 единиц новой техники.

Ремонтная программа 2025 года стартует в апреле. Главная задача горняков с наступлением тепла подготовить технику к работе в следующий осенне-зимний период. В числе наиболее крупных ремонтов – модернизация шести шагающих и карьерных экскаваторов с заменой базовых узлов и деталей. Также будут проведены капитальные и текущие ремонты бульдозерной, самосвальной, экскаваторной техники, железнодорожного транспорта и прочего оборудования. Плановые годовые ремонты с заменой оборудования пройдут и на обогатительной фабрике в Черемхово.

Сергей Иванов, генеральный директор ООО «Компания «Востсибуголь»: