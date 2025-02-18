Грузовой терминал АЭС «Аккую» принял сотое грузовое судно

18 февраля, Буюкеджели, провинция Мерсин, Турция. – Грузовой терминал «Восточный» на площадке АЭС «Аккую» (строится госкорпорацией «Росатом» в Турции) принял сотое грузовое судно с начала эксплуатации порта. Судно встретили генеральный директор АО «Аккую Нуклеар» Сергей Буцких и начальник порта Окан Бозкурт.

«В то время как на первом энергоблоке идет пусконаладка, а на других блоках ведутся строительно-монтажные работы, поставки оборудования и материалов для АЭС продолжаются. Грузовой терминал «Восточный» – важнейшая логистическая инфраструктура проекта, обеспечивающая бесперебойную доставку грузов морским путем. К нам прибывают суда из разных стран, и сегодня мы принимаем уже сотое грузовое судно. Оно доставило на площадку элементы комплектного распределительного устройства и компоненты турбоустановок для разных энергоблоков», – прокомментировал генеральный директор АО «Аккую Нуклеар» Сергей Буцких.

«На грузовой терминал «Восточный» заходят суда, доставляющие грузы только для АЭС «Аккую». Причал терминала оптимально спроектирован для приемки крупногабаритных грузов, строительных материалов и оборудования, включая компоненты реакторов. Он будет работать в течение всего жизненного цикла атомной электростанции. При заходе, выходе в бухту Аккую и проведении швартовных операций грузовым судам в обязательном порядке оказывается лоцманское и буксирное сопровождение», – отметил начальник порта Окан Бозкурт.

Грузовой терминал «Восточный» используется для обслуживания судов, доставляющих грузы для АЭС «Аккую». В 2019 году терминал получил разрешение на эксплуатацию от Министерства транспорта, судоходства и коммуникаций Турецкой Республики. За время работы терминал принял более 100 тысяч тонн грузов. Первое грузовое судно со строительными материалами для АЭС «Восточный» принял в июне 2019 г. Вторым грузом, обработанным на терминале, стала ловушка расплава для блока № 1, третьим – самоходный гусеничный кран Liebherr LR 13000. Самым тяжелым грузом был статор турбогенератора массой 430 тонн. В 2023 году терминал прошел сертификацию на приемку специальных грузов, что позволило обеспечить доставку свежего ядерного топлива для энергоблоков № 1 и 2.

Территория порта является зоной таможенного контроля и пунктом пропуска через государственную границу Турецкой Республики. Все операции проводятся в соответствии с национальным законодательством и стандартами госкорпорации «Росатом» по транспортировке и приемке грузов.

АЭС «Аккую» – первая атомная электростанция в Турецкой Республике, сооружается госкорпорацией «Росатом». Проект АЭС «Аккую» включает четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения 3+. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт.

Сооружение АЭС «Аккую» – первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate («строй-владей-эксплуатируй»).

Россия активно развивает научно-техническое сотрудничество со всеми заинтересованными странами. Продолжается реализация крупных международных проектов. «Росатом» и его дивизионы принимают активное участие в этой работе.