Лихачев: готовится программа ввода в действие Запорожской атомной электростанции
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Идет работа по подготовке большой программы ввода в действие Запорожской АЭС. Об этом ТАСС заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.
"По моему распоряжению готовится большая программа ввода в действие Запорожской атомной электростанции. Имеется в виду и получение соответствующих лицензий - как на установки, так и на работу персонала. Это и работа с топливом, это и создание системы выдачи электроэнергии, и расчет потребительских мощностей по географии. Это все - большой системный план", - сказал глава Росатома.
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Филиал ПАО «Россети» повысил защищенность ЛЭП Нижегородской области от грозовых перенапряжений
6 часов назад
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«Россети Тюмень» повысили надежность электроснабжения жителей Югорска
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«Россети Московский регион» установили новый распределительный пункт «Ходаево» в м.о. Чехов
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В 2024 году «Сетевая компания» консолидировала больше 2,5 тысяч объектов электросетевого хозяйства
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