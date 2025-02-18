Лихачев: готовится программа ввода в действие Запорожской атомной электростанции

Идет работа по подготовке большой программы ввода в действие Запорожской АЭС. Об этом ТАСС заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

"По моему распоряжению готовится большая программа ввода в действие Запорожской атомной электростанции. Имеется в виду и получение соответствующих лицензий - как на установки, так и на работу персонала. Это и работа с топливом, это и создание системы выдачи электроэнергии, и расчет потребительских мощностей по географии. Это все - большой системный план", - сказал глава Росатома.