Монтажный пистолет в подарок при покупке ОКЛ СПЕЦКАБЛАЙН

час назад
146
Время чтения ≈ 3 минуты
Источник:
Кабельный завод Спецкабел...
Авторы и источники / Правообладателям

Кабельный завод «Спецкабель» объявляет акцию для клиентов. Приобретая огнестойкую кабельную линию (ОКЛ) «СПЕЦКАБЛАЙН» с крепежными элементами TOUА на сумму от миллиона рублей, можно получить профессиональный газовый монтажный пистолет GSN40E в подарок!

Огнестойкие кабельные линии «СПЕЦКАБЛАЙН» – это комплексное решение из кабелей, обеспечивающих непрерывную работу систем противопожарной защиты даже при воздействии высоких температур и открытого пламени, и кабеленесущих элементов TOUA, гарантирующих надежную фиксацию и защиту кабеля от механических повреждений. Каждый комплект проходит тщательное тестирование, что подтверждается заводским паспортом, выполненным в соответствии с требованиями ЕСКД (ГОСТ Р 2.601-2019).

Представьте себе: вы приобретаете надежную, сертифицированную ОКЛ «СПЕЦКАБЛАЙН», а в придачу получаете инструмент, значительно упрощающий процесс монтажа. Газовый монтажный пистолет GSN40E не требует использования дополнительных инструментов, что сокращает время работы и минимизирует риск повреждения кабеля.

Акция выгодна для компаний, строящих объекты с повышенными требованиями к пожарной безопасности, например, высотные здания, торговые центры, промышленные предприятия и объекты инфраструктуры. Вложение в качественные огнестойкие линии «СПЕЦКАБЛАЙН» – это инвестиция в безопасность на объектах, а подарок в виде газового монтажного пистолета GSN40E – приятный бонус, который поможет оптимизировать затраты и повысить эффективность монтажных работ.

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:
Generated Image
НПП Спецкабель
Кабельный завод «Спецкабель» является одним из ведущих российских производителей кабельной продукции.  Предприятие располагает специализированным кабельным производством, действует собственный отдел разработок и современная аттестованная испытательная лаборатория.
Дилер Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» из Казахстана посетил производство
6 часов назад
359
Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» посетил коммерческий директор ТОО «ЦентрСнабСтрой» Бижигит Кайржан – представитель одного из основных дилеров Завода в Казахстане. Целью визита стало обсуждение вопросов сотрудничества, увеличения объемов поставок, а также обзор новых видов кабеля, которые пополнили ассортимент выпускаемой продукции. В рамках визита гость в сопровождении директора по производству
Компания:
ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ
Богословский кабельный завод принял участие в обсуждении мер господдержки для развития региона
6 часов назад
317
В Карпинске состоялось совещание, посвященное вопросам социально-экономического развития муниципального округа. В мероприятии приняли участие представители МО Краснотурьинска и Волчанского муниципального округа под председательством министра экономики и территориального развития Свердловской области Руслана Рафильевича Садыкова.  От ООО «Богословский кабельный завод» выступила финансовый директор...
Компания:
Богословский кабельный завод
Юные инженеры на производстве Daccord в Ульяновске
7 часов назад
316
Юные школьники — победители и призёры областного конкурса детского технического творчества «Изобретения для новой реальности» недавно встретились на производственной площадке Группы компаний Daccord в Ульяновске. Почти два десятка юных изобретателей посетили экскурсию, где ознакомились с работой метрологической лаборатории и производственных участков. Ребята поделились своими проектами, показав с...
Компания:
ДАККОР
Продукция «ЗЭТО» соответствует требованиям «Транснефть»
7 часов назад
316
По результатам проведения инспекции комиссией ПАО «Транснефть», ЗАО «ЗЭТО» получил сертификат, подтверждающий соответствие блочных комплектных трансформаторных подстанций напряжением от 35 до 220 кВ требованиям нормативных документов ПАО «Транснефть». В рамках сертификации специалистами «ЗЭТО» была продемонстрирована полная технологическая цепочка производства блочных комплектных трансформаторных...
Компания:
Завод электротехнического оборудования (ЗЭТО)
«Завод »Энергокабель« принял участие в конференции »Цифровые финансовые активы: основы регулирования, практика выпуска и обращения"
7 часов назад
284
12 февраля 2025 года представители АО «Завод «Энергокабель» приняли участие в конференции «Цифровые финансовые активы: основы регулирования, практика выпуска и обращения», организованной аудиторско-консалтинговой сетью «ГлавКонсалтАудит» (ГКА) при поддержке Центра конъюнктурных исследований экономических процессов при экономическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова. От АО «Завод «Энергокабель» в...
Компания:
Завод Энергокабель
IEK GROUP помогает школьникам выбрать профессию
17 февр. 2025, 18:00
756
Представители компании приняли участие в XXXIV Открытой московской инженерной конференции школьников «Потенциал», состоявшейся на базе Национального исследовательского университета «МЭИ». Конференция проводится для того, чтобы выявить и поддержать одаренных и стремящихся заниматься инженерными науками школьников и студентов. Участвовать в ней могут учащиеся школ, колледжей и техникумов в возрасте...
Компания:
IEK GROUP
EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний образца кабеля ТМ ЭЛЕКТРОКИНЕТИК
17 февр. 2025, 17:15
789
EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний образца кабеля ВВГ-Пнг(А)-LS 3*2,5 ТМ ЭЛЕКТРОКИНЕТИК, закупленного в одном из розничных магазинов электротехники г. Пятигорска. В отобранном образце выявлены существенные отклонения от требований качества и безопасности ГОСТ 31996-2012 в части занижения толщины изоляции ТПЖ (до 12%). Напомним, образцы кабельной продукции ТМ ЭЛЕКТРОКИНЕТИК отбирали...
Кабельный завод СПКБ Техно завершил сертификацию кабелей повышенной гибкости серии КСКВВ и КСКПП
17 февр. 2025, 16:15
788
Кабельный завод СПКБ Техно завершил сертификацию кабелей повышенной гибкости на соответствие требованиям Технического регламента таможенного союза 004/2011. Эти кабели предназначены для передачи аналоговых и цифровых сигналов с рабочим напряжением до 500 В. Разработанные в соответствии с международными и отечественными стандартами, кабельные изделия изготавливаются по ТУ 3581-013-53930360-2014. О...
Компания:
СПКБ Техно
GENESIS представит инновационные безгалогеновые кабельные компаунды на выставке CABEX 2025
17 февр. 2025, 16:00
723
GENESIS примет участие в международной выставке CABEX 2025, которая пройдёт в Москве с 18 по 20 марта. На стенде посетители смогут познакомиться с новой разработкой — безгалогеновым кабельным компаундом нового поколения – GELEN HFFR 400. Он сочетает экологичность, безопасность и высокие эксплуатационные характеристики, что делает его перспективным решением для отрасли. Главные преимущества новинк...
Компания:
Генезис / Genesis Polymers
РУСЭЛ отгрузит пять подстанций для магистрального нефтепровода
17 февр. 2025, 14:30
735
Центр управления проектами Чебоксарского электроаппаратного завода (входит в холдинг РУСЭЛ) готовит к отгрузке изделия для обеспечения энергоснабжения нефтеперекачивающей станции Пайяха (Красноярский край). В составе оборудования – две комплектные трансформаторные подстанции 2КТП-2500 и три БМ 2КТП-1000. Планируется, что продукция завода будет доставлена на объект в марте текущего года. По сообще...
Модульное оборудование «Контактор» без ограничений и по доступным ценам
17 февр. 2025, 13:15
505
АО «Контактор» снимает ограничения по минимальной норме упаковки и сумме заказа на модульное оборудование бренда. Теперь партнеры компании могут приобретать продукцию без каких-либо ограничений и по привлекательным ценам. В ассортименте представлены следующие модели: Автоматические выключатели ВА47-063Про и ВА47-100Про; Выключатели дифференциального тока (ВДТ) серии УЗО-100Про; Автоматически...
Компания:
"Контактор"
EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний образца кабеля ТМ КАБЕЛЬ ПРО
14 февр. 2025, 18:00
2058
EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний образца кабеля ВВГнг-П (А)-LS 2*1,5 ТМ КАБЕЛЬ ПРО, закупленного в магазине электротехники ТЦ «Держава» (ИП Куртев С.К.) в г. Ставрополе. В отобранном образце выявлены существенные отклонения от требований качества и безопасности ГОСТ 31996-2012 в части занижения толщины оболочки из ПВХ (до 17%) и превышение электрического сопротивления ТПЖ (до 13%)...
Алюминиевые решения включены в строительный каталог Москвы
14 февр. 2025, 15:15
1943
Продукция 17 компаний-участников Алюминиевой Ассоциации включена в Московский территориальный строительный каталог (МТСК). Каталог – открытый информационно-аналитический ресурс, содержащий информацию о новых эффективных строительных материалах, изделиях, оборудовании, технологиях и технических решениях для возможного применения на объектах Москвы, включая объекты городского заказа. Инновационные
Компания:
Алюминиевая Ассоциация
Визит бизнес-миссии Челябинский области на производственную площадку «ДАККОР»
14 февр. 2025, 12:42
1003
3 февраля производственная площадка «ДАККОР» «Волга» приняла делегацию руководителей ведущих челябинских предприятий, таких как: «УРАЛ», «РТС», «Челябинский кузнечно-прессовый завод», «БВК-Восток», «Метран Менеджмент», «Компания ПромАрсенал» и «Битван». В ходе визита участники делегации ознакомились с производственными мощностями завода и современными технологиями, применяемыми при создании силов...
Компания:
"Контактор"
«ЭКМ Холдинг» примет участие в Международной выставке Cabex-2025
14 февр. 2025, 10:15
1003
18–20 марта 2025 года в г. Москве на площадке ЦВК «Экспоцентр», в павильоне «Форум» пройдет 23-я Международная выставка кабельно-проводниковой продукции, оборудования и материалов для ее производства «Cabex»-2025. Даты проведения: 18–20 марта 2025 года. Место проведения: Москва, ЦВК «Экспоцентр», павильон «Форум». Номер стенда ЭКМ Холдинг: C321 На стенде ООО «ЭКМ Холдинг» будет представлена...
Компания:
ЭКМ Холдинг
«ФОРЭНЕРГО» подписало соглашение о сотрудничестве с турецким партнером
14 февр. 2025, 09:30
968
11 февраля делегация ПО «ФОРЭНЕРГО» во главе с президентом Николаем Карасевым и первым вице-президентом холдинга Виталием Кобзевым посетила заводы группы «МИТАШ» в Анкаре. «МИТАШ» — крупный международный производитель опор линий электропередачи, поставляющий свою продукцию во многие страны мира. Производство турецкого холдинга оснащено современнейшим оборудованием. В составе компании имеется уник...
Компания:
Форэнерго
Режкабель улучшает внешнюю и внутреннюю инфраструктуру
14 февр. 2025, 09:15
992
В 2024 г. на территории Режевского кабельного завода был успешно реализован ряд мероприятий в рамках плана реконструкции и благоустройства предприятия. Это позволило сделать территорию завода более красочной и комфортной для сотрудников и посетителей предприятия. Была улучшена внутренняя инфраструктура предприятия: отделочные работы холла в административно-бытовом корпусе (АБК); роспись стен х...
Компания:
Режевской кабельный завод (Режкабель)
Открытые отраслевые дебаты «Честный знак = Честный рынок: миф или реальность»: TDM ELECTRIC выступил в защиту интересов игроков электротехнического рынка
13 февр. 2025, 17:00
1399
Мероприятие состоялось 5 февраля в рамках выставки Aquaflame by Aquatherm Moscow 2025, которая проходила в Москве в МВЦ «Крокус Экспо». Организатором мероприятия выступила Ассоциация ЕВРАРОС, которая собрала представителей государственной власти, бизнеса и профессионального сообщества для обсуждения важных вопросов, касающихся маркировки товаров. Председатель EL-Комитета НОПСМ, GR Директор TDM EL...
Технический директор завода «Кирскабель» И.Н. Носков рассказал о модернизации производства
13 февр. 2025, 12:00
1142
АО «Кирскабель» входит в пятёрку крупнейших производителей кабеля в России, в двадцатку крупнейших налогоплательщиков в областной бюджет, включён в перечень экономически значимых организаций Российской Федерации. Это единственное в стране предприятие, которое производит кабель с минеральной изоляцией и изделия на его основе. Ассортимент кабельной продукции насчитывает более 300 тысяч маркоразмеров...
Компания:
УНКОМТЕХ
Кабельный завод «АЛЮР»: есть задачи — есть решения!
13 февр. 2025, 09:30
1109
Повышение роста спроса на кабельную продукцию в 2023 году открыло массу возможностей производителям увеличить долю на рынке, что, в свою очередь, способствовало существенному усилению конкуренции. Кабельным заводам стало труднее бороться за потребителя снижением цены, увеличением объемов производства и сокращением сроков поставки. Динамика рынка заставляет производителей развивать и наращивать мощ...
Компания:
Кабельный завод "АЛЮР"