Монтажный пистолет в подарок при покупке ОКЛ СПЕЦКАБЛАЙН

Кабельный завод «Спецкабель» объявляет акцию для клиентов. Приобретая огнестойкую кабельную линию (ОКЛ) «СПЕЦКАБЛАЙН» с крепежными элементами TOUА на сумму от миллиона рублей, можно получить профессиональный газовый монтажный пистолет GSN40E в подарок!

Огнестойкие кабельные линии «СПЕЦКАБЛАЙН» – это комплексное решение из кабелей, обеспечивающих непрерывную работу систем противопожарной защиты даже при воздействии высоких температур и открытого пламени, и кабеленесущих элементов TOUA, гарантирующих надежную фиксацию и защиту кабеля от механических повреждений. Каждый комплект проходит тщательное тестирование, что подтверждается заводским паспортом, выполненным в соответствии с требованиями ЕСКД (ГОСТ Р 2.601-2019).

Представьте себе: вы приобретаете надежную, сертифицированную ОКЛ «СПЕЦКАБЛАЙН», а в придачу получаете инструмент, значительно упрощающий процесс монтажа. Газовый монтажный пистолет GSN40E не требует использования дополнительных инструментов, что сокращает время работы и минимизирует риск повреждения кабеля.

Акция выгодна для компаний, строящих объекты с повышенными требованиями к пожарной безопасности, например, высотные здания, торговые центры, промышленные предприятия и объекты инфраструктуры. Вложение в качественные огнестойкие линии «СПЕЦКАБЛАЙН» – это инвестиция в безопасность на объектах, а подарок в виде газового монтажного пистолета GSN40E – приятный бонус, который поможет оптимизировать затраты и повысить эффективность монтажных работ.