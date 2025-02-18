На Кольской АЭС стартовала ремонтная кампания 2025 года

Регулярное проведение ремонтов на атомных станциях направлено на поддержание надёжной работы энергоблоков и высоких эксплуатационных характеристик оборудования.

Суммарная продолжительность ремонтной кампании - 2025 на Кольской АЭС составит суммарно 175 суток. В течение года профилактические ремонты поочередно будут выполнены на всех четырёх энергоблоках.

Первым в планово-предупредительный ремонт (ППР), который продлится 45 дней, был выведен 17 февраля 2025 года энергоблок №1 атомной станции.

«В соответствии с графиком специалисты выполнят ремонтные работы на тепломеханическом и электротехническом оборудовании первого энергоблока Кольской АЭС. Также будет проведена модернизация турбинной установки, электротехнического оборудования в части замены автоматических выключателей комплектного распределительного устройства с целью повышения его безопасности и надежности», - отметил главный инженер КолАЭС Владимир Матвеев.

Средний ремонт и модернизацию энергоблока №1 выполнят совместно специалисты Кольской АЭС и «Колатомэнергоремонта» (филиал АО «Атомэнергоремонт»).

В настоящее время на Кольской АЭС в работе находятся три энергоблока, которые несут суммарную нагрузку 1410 МВт.

Уровень радиационного фона в районе расположения Кольской атомной электростанции - 0,07 мкЗв/час, что соответствует значениям естественного природного фона.

Безопасность - один из ключевых приоритетов деятельности госкорпорации «Росатом», которая является гарантом энергетической безопасности России, а также всех ее предприятий. Значительное внимание уделяется повышению культуры безопасности, внедрению современных методов охраны труда и борьбы с травматизмом, а также модернизации оборудования и средств контроля с целью повышения безопасности и эффективности энергоблоков.

Кольская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» – «Электроэнергетический»). Станция расположена в 200 км к югу от г. Мурманска на берегу озера Имандра. В эксплуатации находятся 4 энергоблока с реактором типа ВВЭР, мощностью 440 МВт каждый.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.