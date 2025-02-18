На энергоблоке №4 Калининской АЭС с опережением завершился плановый ремонт с модернизацией оборудования

Регулярное проведение ремонтов на атомных станциях направлено на поддержание надёжной работы энергоблоков и эксплуатационных характеристик оборудования.

14 февраля 2025 года энергоблок №4 Калининской АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом») включен в сеть после досрочного завершения планового капитального ремонта при безусловном соблюдении высокого качества выполненных работ. Блок возобновил работу почти на пять суток раньше установленного планом срока.

Дополнительная выработка электроэнергии за счет оптимизации сроков ремонтной кампании составит более 90 млн кВтч. Такого объема достаточно для обеспечения электричеством более 25 тысяч жилых многоквартирных домов в течение года (при среднем потреблении 3,5 тыс. кВтч).

Как отметил директор Калининской АЭС Виктор Игнатов, в ходе ремонта специалисты атомной станции и АО «Атомэнергоремонт» провели регламентные работы по перегрузке топлива, профилактическому ремонту реакторной и турбогенераторной установок. Также проведены контроль состояния металла основного оборудования, диагностика 8,8 тысяч теплообменных трубок в двух из четырех парогенераторов.

Кроме того, на энергоблоке №4 реализован ряд модернизационных работ, направленных на поддержание безопасности и надежности работы оборудования. В частности, была заменена специальная телевизионная система для контроля перегрузки ядерного топлива, которая находится в составе перегрузочной машины реактора ВВЭР-1000, обновлены алгоритмы автоматизированных систем управления, заменены рабочие лопатки одной из ступеней цилиндра низкого давления турбины.

В общей сложности в ходе ремонтной кампании на блоке №4 было задействовано порядка 2 000 человек.

В настоящее время в работе находятся энергоблоки №2, 3 и 4 Калининской АЭС. Они несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком. На энергоблоке №1 ведется плановый средний ремонт. Радиационный фон в районе расположения атомной станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Безопасность – один из ключевых приоритетов деятельности Госкорпорации «Росатом» и ее предприятий. Значительное внимание уделяется повышению культуры безопасности, внедрению современных методов охраны труда и борьбы с травматизмом, использованию информационных технологий. Электроэнергетический дивизион Росатома принимает активное участие в этой работе.

Калининская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском муниципальном округе. В составе Калининской атомной станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.