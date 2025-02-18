Отраслевой регулятор штата Калифорния подготовил предложения по новым стандартам для СНЭЭ после пожара на СНЭЭ Moss Landing

3 часа назад
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Время чтения ≈ 5 минут
Источник:
АО СО ЕЭС
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Отраслевой регулятор штата Калифорния (California Public Utilities Commission, CPUC) подготовил предложения по новым стандартам технического обслуживания и эксплуатации для аккумуляторных СНЭЭ, а также по усилению надзора и быстрому реагированию в чрезвычайных ситуациях. Предложения выпущены после крупного пожара на территории СНЭЭ Moss Landing мощностью 930 МВт и энергоемкостью 3 700 МВт*ч энергокомпании Vistra Energy. 

Пожар начался 16 января около 15:00, оставался неконтролируемым всю ночь и уничтожил бóльшую часть аккумуляторного блока 300 МВт. В связи с высокой сложностью возгорания местные жители получили уведомление об эвакуации, которое затем было отменено. Пострадавших в результате инцидента не было. Причина пожара расследуется, предварительно это выход из строя системы пожаротушения на одном из аккумуляторных модулей.

Пожар 16 января стал самым разрушительным из трех инцидентов на СНЭЭ за последние пять лет. Два предыдущих технологических нарушения в 2020 и 2021 гг. были вызваны перегревом аккумуляторных батарей и не привели к возгоранию. Еще один инцидент имел место в 2022 г. на соседней СНЭЭ 182,5 МВт, принадлежащей компании Pacific Gas & Electric. Всего в Калифорнии с 2020 г. произошло 10 заметных аварий, связанных с накопителями энергии. 

Предложения CPUC вносят изменения в приказ 2004 г. об эксплуатации и обслуживании электрогенерирующих объектов, добавляя требования к обеспечению безопасной работы именно аккумуляторных СНЭЭ. Приказ в новой редакции будет включать в себя 18 стандартов для технического обслуживания накопителей, которые регламентируют технологические процессы и техническую документацию, хранение и состояние запасных частей, производительность и состояние оборудования, химический контроль и соблюдение нормативных требований. Еще 28 стандартов охватывают процедуры и документацию по эксплуатации, инженерную и техническую поддержку, плановые проверки, подготовку к аварийным ситуациям на объекте и за его пределами, работу аварийной сети. CPUC также требует от собственников СНЭЭ разработать планы реагирования и действий в чрезвычайных ситуациях. 

По данным CPUC, суммарная мощность накопителей в Калифорнии выросла с ≈500 МВт в 2019 г. до ≈13 300 МВт в 2024 г., в том числе почти 11 500 МВт добавились за счет крупных СНЭЭ.

Информационно-аналитический ресурс Utility Dive https://www.utilitydive.com

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