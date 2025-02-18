Ущерб Группы «Россети» от «черных» майнеров превысил 1,3 млрд рублей в 2024 году

Пресечено 130 случаев незаконного присоединения к сетям и неучтенного потребления. Материалы преданы в правоохранительные органы. Возбуждено более 40 уголовных дел по статьям УК РФ, предусматривающим наказание с реальным сроком лишения свободы.

Наибольший объем ущерба зафиксирован компаниями «Россети Северный Кавказ» (свыше 600 млн рублей), «Россети Новосибирск» (400 млн рублей), «Россети Центр и Приволжье» (120 млн рублей). Помимо этого, майнинговые фермы создают риски перегрузки сетей.

Это одна из основных причин низкого напряжения, что может приводить к порче оборудования и бытовой техники. Например, в обычном складе в селе Чапаевское на севере Карачаево-Черкессии энергетики и правоохранители обнаружили почти 200 систем для майнинга, которые за время работы «сожгли» более 12 тыс. кВт ч электроэнергии. Основанием для проверки стал резкий рост потребления и жалобы жителей соседних домов.

Для размещения «черных» ферм используются различные площадки – от обычного контейнера на арендованном земельном участке вблизи Нижнего Новгорода до подземного паркинга в многоквартирном доме в Махачкале. Крупнейший случай зафиксирован в Новосибирске, где было выявлено более 3,2 тыс. майнинг-устройств, принадлежащих одному владельцу. Хищение электроэнергии осуществлялось в промышленном масштабе – ущерб оценивается в 197 млн рублей. На время следствия нарушитель в качестве меры пресечения помещен под стражу.