В рамках нацпроекта на Приморской ГРЭС модернизированы четыре из девяти действующих энергоблоков

Филиал Системного оператора ОДУ Востока реализовал комплекс режимных и организационных мероприятий для обеспечения ввода в работу после модернизации энергоблока № 5 Приморской ГРЭС.

Генерирующее оборудование, введенное в эксплуатацию в 1980 году, обновлено в рамках реализации утвержденного Правительством РФ в 2018 году национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». Модернизированный турбоагрегат успешно прошел комплексные испытания.

«При реконструкции энергоблока проведена модернизация и капитальный ремонт элементов турбины, заменены питательные и конденсатные насосы и группа регенерации. Выполнены работы по замене поверхностей нагрева котла, вместо старой системы золоулавливания установлен электрофильтр. Кроме того, полностью модернизирован щит управления энергоблока, получивший современную автоматизированную систему контроля и управления», – отметил заместитель главного инженера по эксплуатации Приморской ГРЭС Дмитрий Бобровский.

Блок со станционным номером 5 Приморской ГРЭС мощностью 210 МВт стал четвертым энергоблоком, прошедшим модернизацию в рамках нацпроекта на этой электростанции. Накануне нового года на ГРЭС завершилась модернизация самой мощной машины – блока № 9 мощностью 215 МВт. Ранее процедуру обновления прошли блоки № 1 и № 8.

«Проводимая модернизация на Приморской ГРЭС это одно из мероприятий, направленных на повышение надежности работы оборудования и исключение отдельных территорий ДФО из перечня регионов с высокими рисками нарушения электроснабжения. Модернизация действующих энергоблоков позволяет значительно сократить аварийность и выйти на номинальные параметры работы силовых установок, исключая значительные ограничения по мощности, имевшиеся до начала работ. После завершения модернизации всех 9 энергоблоков предприятие получит энергетическую стабильность, а ОЭС Востока значительную прибавку надежности», - сказал генеральный директор ОДУ Востока Александр Бойко.

В ходе модернизации блока № 5 Приморской ГРЭС специалисты ОДУ Востока принимали участие в планировании и организации выполнения ремонтных работ, согласовании программ и отчетов по результатам комплексных испытаний генерирующего оборудования. Во время испытаний обновленного энергоблока с включением на параллельную работу с ЕЭС России специалисты Системного оператора обеспечили устойчивую работу ОЭС Востока без нарушений электроснабжения потребителей.

Процесс реконструкции Приморской ГРЭС продолжается. В текущем году планируется выполнить мероприятия по модернизации энергоблоков № 3 и № 6. Завершение работ ожидается до начала зимнего периода максимальных нагрузок 2025/2026 годов.