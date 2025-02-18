Более 150 км дорог отремонтируют в Омской области по нацпроекту в этом году

Власти Омской области планируют отремонтировать в 2025 году в рамках нового нацпроекта 152 км автодорог, доля трасс в нормативном состоянии достигнет 51,5%, сообщает пресс-служба областного правительства.

"Омская область начинает работу над новым нацпроектом "Инфраструктура для жизни", и на 2025 год в планах стоит ремонт 152 км дорог по нацпроекту. Продолжится расширение дороги 10 лет Октября - Сыропятский тракт, капремонт моста им. 60 лет ВЛКСМ и других объектов", - говорится в сообщении со ссылкой на главу региона Виталия Хоценко.

В этом году доля протяженности автодорог в нормативном состоянии должна увеличиться в регионе до 51,5% (сейчас этот показатель составляет 50,3%).

Хоценко подчеркнул, что одной из ключевых задач этого года стало восстановление пострадавшей от прошлогоднего паводка дорожной инфраструктуры на севере области.

"Этот вопрос был основным на рабочей встрече губернатора с главой Росавтодора Романом Новиковым. Ранее его обсудили также с руководством министерства транспорта России", - комментирует пресс-служба.

Также со ссылкой на министра транспорта и дорожного хозяйства региона Андрея Хафизова сообщается, что в целом в 2025 году в регионе по различным программам планируется отремонтировать не менее 250 км автомобильных дорог и ввести в эксплуатацию не менее 15 км новых.

Он добавил, что в реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" Омская область принимала активное участие с 2019 года, за это время из федерального бюджета привлекли 34,2 млрд рублей.