По проектам «Ленгипротранса» откроют семь новых разъездов на подходах к портам Северо-Запада России

АО «Ленгипротранс» (входит в Нацпроектстрой) подготовил проекты семи новых железнодорожных разъездов на подходах к портам Северо-Запада России. Все проекты уже одобрила Главгосэкспертиза РФ.

Строительство разъездов в комплексе с развитием инфраструктуры Октябрьской железной дороги позволит нарастить транзитный грузопоток из Республики Беларусь до 20 млн тонн.



Новые разъезды появятся в Псковской, Ленинградской и Новгородской областях. Пять из них (Насва, Тигощи, Бакач, Низы, Смычково) расположены на направлении Новосокольники — Дно — Батецкая — Луга-1, еще два (Заполье, Черняковицы) — на направлении Луга-1 — Псков.



Помимо новых путей, на разъездах возведут здания для аппаратуры и персонала. Участки строительства расположены в болотистой местности, где грунт насыщен водой. Чтобы предотвратить деформации путей и защитить их от подтопления, на всех разъездах обустроят водоотводные канавы, лотки и бермы. Земляное полотно усилят современными геосинтетиками.



Регулировать работу стрелок и светофоров на разъездах будет цифровая автоматика, управлять движением дистанционно будут диспетчеры центра управления перевозками в Санкт-Петербурге.