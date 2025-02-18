«Северсталь» приступает к переоснащению доменной печи № 4 «Вологжанка»

«Северсталь» в 2025 году приступает к капитальному ремонту доменной печи № 4 (ДП-4) «Вологжанка» на площадке Череповецкого металлургического комбината (ЧерМК, ключевой актив компании «Северсталь»). ДП-4 выпускает 2,4 миллиона тонн чугуна и является третьей по объемам производства чугуна на ЧерМК.

«Несмотря на сложившуюся к концу 2024 года сложную ситуацию в отрасли, мы продолжаем долгосрочную программу технического переоснащения первого передела ЧерМК. Выполнение комплекса работ позволит обеспечить следующую рабочую кампанию доменной печи продолжительностью не менее 15 лет восстановить проектные параметры, обеспечить высокую производительность, надёжность и экологичность оборудования. Основные операции в рамках проекта – замена бесконусного загрузочного устройства, системы охлаждения печи и огнеупорной кладки, ремонт блока воздухонагревателей, литейного двора и системы аспирации. Всё это позволит нам обеспечить производство чугуна на ДП-4 с повышенной долей железорудных окатышей и сниженным расходом твёрдого топлива, что важно с точки зрения эффективности и влияния на окружающую среду», – отметил генеральный директор дивизиона «Северсталь Российская сталь» и ресурсных активов Евгений Виноградов.

Система аспирации – ключевое экологическое оборудование агрегата. Планируется оснастить печь высокоэффективными аспирационными отсосами от чугунных лёток, укрытий желобов чугуна и шлака, мест слива чугуна. Управление аспирационными клапанами будет осуществляться автоматически. Режим их работы предполагается синхронизировать с режимами выпуска чугуна на литейном дворе. Это позволит улучшить состояние рабочих мест и снизить неорганизованные выбросы от литейного двора в атмосферу за счёт эффективного улавливания пыли, образующейся при выдаче продуктов плавки.

К организации и управлению комплексом строительно-монтажных работ привлечены собственные подразделения «Северстали». Генеральный подрядчик работ – Центр «Домнаремонт» (входит в состав компании «Северсталь»). Генеральным проектировщиком выступил «Северсталь-Проект». В изготовлении оборудования и проведении работ задействованы специалисты 30 компаний Вологодской области общей численностью персонала около тысячи человек.

В настоящее время на площадке идут подготовительные и проектные работы. Остановка печи запланирована на второе полугодие 2025 года.