В 2024 году по программе МиРЭК в Приморском крае введено 116 МВА трансформаторных мощностей

В рамках программы модернизации и реконструкции электросетевого комплекса Приморского края (МиРЭК) в 2024 году АО «ДРСК» (входит в Группу РусГидро) ввело 116 МВА новых трансформаторных мощностей, а также выполнило большой объем работ по замене проводов и опор.

В прошлом году энергетики провели реконструкцию более 245 километров линий, в том числе в кабельном исполнении более 8,83 километров ЛЭП. Два трансформатора на подстанциях заменили на более мощные. В электрических сетях напряжением 0,4-10 кВ смонтировали 1 962 опоры.

Была завершена реконструкция четырех ЛЭП 110 кВ, обеспечивающих электроэнергией тяговые подстанции ОАО «РЖД». В настоящее время завершается модернизация еще одной ЛЭП 110 кВ. Это позволит снять ограничения в работе тяговых подстанций и увеличить пропускную способность железной дороги.

С завершением реконструкции ЛЭП 110 кВ Артемовская ТЭЦ-Промузел был реализован важный проект: обновление транзита 110 кВ от ПС 110 кВ Волна до Артемовской ТЭЦ. Ранее проведена реконструкция других ЛЭП транзита 110 кВ: Чайка-Волна, Чайка-Спутник и Спутник-Промузел.

В декабре 2024 года энергетики ввели в работу второй трансформатор 25 МВА и вторую секцию 110 кВ на ПС 110 кВ Молодежная в Арсеньевском городском округе. Значительно увеличена мощность подстанции, повышено качество и надежность электроснабжения потребителей города Арсеньева. Дополнительная мощность позволит обеспечить электроэнергией социальные объекты, жилые дома и строящийся горнолыжный комплекс «Белая гора». Также в прошлом году были выполнены основные работы по реконструкции ПС 35 кВ Тавричанка, на которой увеличена трансформаторная мощность и заменено оборудование. В 2025 году модернизация всех этих энергообъектов будет полностью завершена.

В Хасанском районе завершены работы по усилению фундаментов и опор ВЛ 110 кВ Давыдовка-Барабаш-Славянка. В распределительных сетях 0,4/6/10 кВ в Надеждинском, Шкотовском, Хасанском, Партизанском районах, городском округе Большой Камень, ЗАТО Фокино установлены новые трансформаторные подстанции, заменены опоры, смонтированы провода с большей пропускной способностью.

Программа МиРЭК направлена на повышение надежности энергоснабжения 115 населенных пунктов Приморского края. Особое внимание уделяется повышению защиты электросетевого комплекса от неблагоприятных погодных условий.