Вологодское АО «ВАД» за 61 млрд руб проведет реконструкцию горной трассы, ведущей к морю в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов определил АО "ВАД" (Вологда) подрядчиком реконструкции участка трассы от села Перевальное до Алушты, следует из опубликованного во вторник на портале регионального правительства распоряжения руководителя республики.

"Определить АО "ВАД" единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги (...) Симферополь - Алушта - Ялта на участке км 155 - км 180. 1 этап км 0+000 - км 16+100" с ценой контракта 60 568 030 120 рублей", - говорится в документе.

Ранее заказчик строительства (ГКУ "Служба автомобильных дорог Республики Крым") сообщил, что в рамках первого этапа предполагается реконструкция действующего участка автомобильной дороги от села Перевальное до Алушты. Здесь планируется строительство одной транспортной развязки, шести мостов и путепроводов и четырех подземных переходов для пешеходов. После завершения реконструкции техническая категория дороги повысится до IВ. Сейчас на небольшом протяжении этого участка находится четырехполосная дорога, переходящая в две полосы.

В распоряжении Аксенова сообщается, что работы по первому этапу реконструкции должны быть завершены к 1 декабря 2030 года.

Сейчас ведутся работы в рамках второго этапа: идет строительство новой дороги в объезд Алушты к трассе на Ялту. Контракт на строительство участка трассы в обход Алушты заключен в апреле 2023 года также с АО "ВАД". Его стоимость составила 22,4 млрд рублей. Работы должны быть завершены в конце ноября 2026 года.

Проектированием работ в рамках первого этапа реконструкции, согласно информации на сайте госзакупок, также была компания "ВАД". Контракт на проектирование заключили в конце 2021 года, его цена составила 939,1 млн рублей.

Также АО "ВАД" является подрядчиком строительства двух этапов дороги, которая соединит трассу "Таврида" с селом Перевальное . Общая протяженность двух этапов составляет 25,2 км, а цена двух контрактов - 31,07 млрд рублей.

Компания "ВАД" создана в 1994 году в Санкт-Петербурге, в январе 2017 года перерегистрирована в Вологде. Она была единственным исполнителем работ по строительству трассы "Таврида", которая стала федеральной и создавалась за счет средств Госпрограммы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя.

Читайте полностью: https://www.interfax-russia.ru/index.php/south-and-north-caucasus/news/vologodskoe-ao-vad-za-61-mlrd-rub-provedet-rekonstrukciyu-gornoy-trassy-vedushchey-k-moryu-v-krymu